02.01.2026, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 17 тур
Франция. Лига 1, 17 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Тулуза
Тулуза
4-2-3-1
16
Ресте
3
МакКензи
2
Николайсен
4
Крессуэлл
19
Сидибе
23
Кассерес
6
Восса
34
Гбоу
15
Доннум
22
Мессали
19
Эмерсонн
3-2-1-2-2
40
Риссе
6
Байду
5
Сарр
25
Ганиу
23
Абдулхамид
14
Удоль
5
Булатович
10
Товен
28
Томассон
22
Саид
29
Эдуард
2
Николайсен
5
Кумбасса
5
Кумбасса
2
Николайсен
Кумбасса
12
Каманци
12
Каманци
Кумбасса
6
Восса
21
Сауэр
21
Сауэр
6
Восса
15
Доннум
7
Виньоло
7
Виньоло
15
Доннум
22
Мессали
9
Идальго
9
Идальго
22
Мессали
23
Абдулхамид
26
Бермон
26
Бермон
23
Абдулхамид
29
Эдуард
38
Фофана
38
Фофана
29
Эдуард
10
Товен
9
Гилявоги
9
Гилявоги
10
Товен
5
Булатович
7
Сотока
7
Сотока
5
Булатович
Остались в запасе
Тулуза
Ланс
1
Кьетил Хауг
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
11
Ноа Эджума
ПВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
1
Реджис Гютне
ВР
32
Киллиан Антонио
ЦЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
37
Фоде Силла
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
11
Ноа Эджума
ПВ
Остались в запасе
1
Реджис Гютне
ВР
32
Киллиан Антонио
ЦЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
37
Фоде Силла
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Тулуза - Ланс
2
4
3
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
4
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
8
Нарушения
16
16
Количество передач
268
571
Сейвы
4
2
Точность передач %
74
89
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.66
1.62
xGP (предотвращенные голы)
0.62
0.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Ланса», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Ланс»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»