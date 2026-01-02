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  • «Тулуза» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 января 2026

«Тулуза» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 января 2026

2 января, 21:35
Тулуза
02.01.2026, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 17 тур
0 : 3
Завершен
Ланс
57' У. Саид 85' А. Томассон 90+5' И. Ганиу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
(К) ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
6
Алексис Восса
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
22
Рафик Мессали
ПВ
19
Эмерсонн
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Андрия Булатович
ЦП
28
Адриен Томассон
(К) АП
10
Флориан Товен
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
21
Марио Сауэр
АП
11
Ноа Эджума
ПВ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
Ланс
1
Реджис Гютне
ВР
32
Киллиан Антонио
ЦЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
26
Антони Бермон
ЛВ
37
Фоде Силла
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
38
Райан Фофана
ЦФ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
4-2-3-1
16
Ресте
3
МакКензи
2
Николайсен
4
Крессуэлл
19
Сидибе
23
Кассерес
6
Восса
34
Гбоу
15
Доннум
22
Мессали
19
Эмерсонн
3-2-1-2-2
40
Риссе
6
Байду
5
Сарр
25
Ганиу
23
Абдулхамид
14
Удоль
5
Булатович
10
Товен
28
Томассон
22
Саид
29
Эдуард
2
Николайсен
5
Кумбасса
5
Кумбасса
2
Николайсен
Кумбасса
12
Каманци
12
Каманци
Кумбасса
6
Восса
21
Сауэр
21
Сауэр
6
Восса
15
Доннум
7
Виньоло
7
Виньоло
15
Доннум
22
Мессали
9
Идальго
9
Идальго
22
Мессали
23
Абдулхамид
26
Бермон
26
Бермон
23
Абдулхамид
29
Эдуард
38
Фофана
38
Фофана
29
Эдуард
10
Товен
9
Гилявоги
9
Гилявоги
10
Товен
5
Булатович
7
Сотока
7
Сотока
5
Булатович
Остались в запасе
Тулуза
Ланс
1
Кьетил Хауг
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
11
Ноа Эджума
ПВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
1
Реджис Гютне
ВР
32
Киллиан Антонио
ЦЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
37
Фоде Силла
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
11
Ноа Эджума
ПВ
Остались в запасе
1
Реджис Гютне
ВР
32
Киллиан Антонио
ЦЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
37
Фоде Силла
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Тулуза - Ланс
2
4
3
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
4
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
8
Нарушения
16
16
Количество передач
268
571
Сейвы
4
2
Точность передач %
74
89
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.66
1.62
xGP (предотвращенные голы)
0.62
0.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Ланса», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Ланс»

«Тулуза» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ланс Тулуза
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