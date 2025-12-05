Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Нант» - «Ланс»: прогноз и ставки на матч 6 декабря 2025 с коэффициентом 1.67

05 декабря 2025 13:30
Нант - Ланс
06 дек. 2025, суббота 19:00 | Франция. Лига 1, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.67
П2
Сделать ставку

6 декабря в 15-м туре французской Лиги 1 сыграют «Нант» и «Ланс». Игра состоится в Нанте, начало – в 19:00 (мск).

«Нант»

Команда Луиша Мануэла Каштру находится на 16-й позиции в Лиге 1, набрав 11 очков. «Нант» добыл 2 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 12:22.

Последние результаты «Нанта» в Лиге 1:

  • 30.11.25 «Лион» – «Нант» – 3:0;
  • 23.11.25 «Нант» – «Лорьян» – 1:1;
  • 08.11.25 «Гавр» – «Нант» – 1:1.

«Ланс»

«Ланс» набрал 31 очко и занимает 1-е место в таблице. Подопечные Пьера Сажа добыли 10 побед, 1 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 24:12.

Предыдущие результаты «Ланса» в Лиге 1:

  • 30.11.25 «Анже» – «Ланс» – 1:2;
  • 22.11.25 «Ланс» – «Страсбур» – 1:0;
  • 08.11.25 «Монако» – «Ланс» – 1:4.

Очные встречи

  • 23.02.25 «Нант» – «Ланс» – 3:1;
  • 09.11.24 «Ланс» – «Нант» – 3:2;
  • 03.02.24 «Нант» – «Ланс» – 0:1;
  • 28.10.23 «Ланс» – «Нант» – 4:0;
  • 01.03.23 «Нант» – «Ланс» – 2:1.

Прогноз на матч «Нант» – «Ланс»

«Ланс» после 4 побед кряду и осечки «ПСЖ» в прошлом туре неожиданно возглавил чемпионскую гонку. Подтверждать статус лидера предстоит в Нанте, где кроваво-золотые регулярно теряют очки в последние годы. Будет непросто.

  • Прогноз – П2 с кф. 1.67.
  • Прогноз на точный счет – 0:2 с кф. 9.00.

1.67
П2
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1 Ланс Нант
Другие прогнозы
08.12.2025
17:00
1.40
Италия. Серия А, 14 тур
Пиза - Парма
Обе забьют
08.12.2025
20:00
1.48
Турция. Суперлига, 15 тур
Бешикташ - Газиантеп
Победа «Бешикташ»
08.12.2025
20:00
1.65
Турция. Суперлига, 15 тур
Аланьяспор - Антальяспор
Победа «Аланьяспора»
08.12.2025
22:45
1.66
Италия. Серия А, 14 тур
Торино - Милан
Победа «Милана»
08.12.2025
23:00
1.70
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Тотал «Вулверхэмптона» меньше 0.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 