05 декабря 2025 13:30
Нант - Ланс
06 дек. 2025, суббота 19:00 | Франция. Лига 1, 15 турПерейти в онлайн матча
6 декабря в 15-м туре французской Лиги 1 сыграют «Нант» и «Ланс». Игра состоится в Нанте, начало – в 19:00 (мск).
«Нант»
Команда Луиша Мануэла Каштру находится на 16-й позиции в Лиге 1, набрав 11 очков. «Нант» добыл 2 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 12:22.
Последние результаты «Нанта» в Лиге 1:
- 30.11.25 «Лион» – «Нант» – 3:0;
- 23.11.25 «Нант» – «Лорьян» – 1:1;
- 08.11.25 «Гавр» – «Нант» – 1:1.
«Ланс»
«Ланс» набрал 31 очко и занимает 1-е место в таблице. Подопечные Пьера Сажа добыли 10 побед, 1 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 24:12.
Предыдущие результаты «Ланса» в Лиге 1:
- 30.11.25 «Анже» – «Ланс» – 1:2;
- 22.11.25 «Ланс» – «Страсбур» – 1:0;
- 08.11.25 «Монако» – «Ланс» – 1:4.
Очные встречи
- 23.02.25 «Нант» – «Ланс» – 3:1;
- 09.11.24 «Ланс» – «Нант» – 3:2;
- 03.02.24 «Нант» – «Ланс» – 0:1;
- 28.10.23 «Ланс» – «Нант» – 4:0;
- 01.03.23 «Нант» – «Ланс» – 2:1.
Прогноз на матч «Нант» – «Ланс»
«Ланс» после 4 побед кряду и осечки «ПСЖ» в прошлом туре неожиданно возглавил чемпионскую гонку. Подтверждать статус лидера предстоит в Нанте, где кроваво-золотые регулярно теряют очки в последние годы. Будет непросто.
- Прогноз – П2 с кф. 1.67.
- Прогноз на точный счет – 0:2 с кф. 9.00.