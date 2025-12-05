6 декабря в 15-м туре французской Лиги 1 сыграют «Нант» и «Ланс». Игра состоится в Нанте, начало – в 19:00 (мск).

«Нант»

Команда Луиша Мануэла Каштру находится на 16-й позиции в Лиге 1, набрав 11 очков. «Нант» добыл 2 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 12:22.

Последние результаты «Нанта» в Лиге 1:

30.11.25 «Лион» – «Нант» – 3:0;

23.11.25 «Нант» – «Лорьян» – 1:1;

08.11.25 «Гавр» – «Нант» – 1:1.

«Ланс»

«Ланс» набрал 31 очко и занимает 1-е место в таблице. Подопечные Пьера Сажа добыли 10 побед, 1 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 24:12.

Предыдущие результаты «Ланса» в Лиге 1:

30.11.25 «Анже» – «Ланс» – 1:2;

22.11.25 «Ланс» – «Страсбур» – 1:0;

08.11.25 «Монако» – «Ланс» – 1:4.

Очные встречи

23.02.25 «Нант» – «Ланс» – 3:1;

09.11.24 «Ланс» – «Нант» – 3:2;

03.02.24 «Нант» – «Ланс» – 0:1;

28.10.23 «Ланс» – «Нант» – 4:0;

01.03.23 «Нант» – «Ланс» – 2:1.

Прогноз на матч «Нант» – «Ланс»

«Ланс» после 4 побед кряду и осечки «ПСЖ» в прошлом туре неожиданно возглавил чемпионскую гонку. Подтверждать статус лидера предстоит в Нанте, где кроваво-золотые регулярно теряют очки в последние годы. Будет непросто.