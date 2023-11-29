×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Главная
Новости
Тесты и статьи
Матч-центр
Футбол России
Букмекеры
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Бундеслига
АПЛ
Лига Европы
Лига конференций
Примера
Серия А
Лига 1
Все турниры
Главная
Лига чемпионов
Севилья - ПСВ
×
Подтвердить
Отмена
×
Главная
Лига чемпионов
Расписание матчей
Севилья - ПСВ
Севилья - ПСВ
29.11.2023, Среда, 20:45 мск
Лига чемпионов, 5 тур
Севилья
-
ПСВ
Матч начнется в 20:45 мск
Протокол
История игр
Комментарии
Матч начнется в 20:45 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа B
2 тур
3 октября, вторник
22:00
ПСВ
Севилья
Лига Европы (2022/2023)
1/16 финала
ответный матч
23 февраля, четверг
20:45
ПСВ
2:0
Севилья
Лига Европы (2022/2023)
1/16 финала
первый матч
16 февраля, четверг
23:00
Севилья
3:0
ПСВ
×
Вы действительно хотите отправить жалобу?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы можете удалить комментарий только в течении 5 минут!
Отправить
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Вы не можете писать комментарии, пока не активируете свою учетную запись.
Отправить ссылку активации еще раз
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение