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Бавария - Галатасарай

08.11.2023, Среда, 23:00 мск Лига чемпионов, 4 тур Бавария - Галатасарай
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа A
3 тур
24 октября, вторник 19:45 Галатасарай Бавария
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