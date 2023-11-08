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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Галатасарай
Бавария - Галатасарай: обзор матча 08 ноября 2023
Бавария
08.11.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 4 тур
2 : 1
Завершен
Галатасарай
80'
Г. Кейн
86'
Г. Кейн
90+3'
С. Бакамбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Галатасарай
90'
+7
Желтая карточка
К. Актюркоглу
90'
+6
Желтая карточка
С. Бакамбу
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
С. Бакамбу
Пас отдал
С. Оливейра
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. Коман
87'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
Пас отдал
М. Тель
86'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Й. Киммих
80'
78'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
В. Заа
78'
Замена
В. Нельссон
️️️️
Анхелиньо
Замена
М. Тель
️️️️
Л. Сане
72'
Замена
К. Лаймер
️️️️
Д. Упамекано
72'
69'
Замена
С. Оливейра
️️️️
К. Айхан
69'
Замена
Тете
️️️️
М. Икарди
58'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
Х. Зиеш
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Мусиала
40'
34'
Желтая карточка
А. Бартакжи
Желтая карточка
А. Дэвис
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К)
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Галатасарай
24
Янкат Йылмаз
ВР
38
Atakan Ordu
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Тете
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
3
Мазрауи
6
Киммих
27
Горецка
21
Коман
10
Мусиала
10
Сане
9
Кейн
3-3-3-1
16
Муслера
6
Санчес
42
Бартакжи
23
Айхан
23
Боэ
34
Торрейра
17
Анхелиньо
22
Зиеш
7
Актюркоглу
10
Заа
9
Икарди
2
Упамекано
27
Лаймер
27
Лаймер
2
Упамекано
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Сане
11
Тель
11
Тель
10
Сане
17
Анхелиньо
25
Нельссон
25
Нельссон
17
Анхелиньо
23
Айхан
27
Оливейра
27
Оливейра
23
Айхан
22
Зиеш
53
Йилмаз
53
Йилмаз
22
Зиеш
9
Икарди
11
Тете
11
Тете
9
Икарди
10
Заа
94
Бакамбу
94
Бакамбу
10
Заа
Остались в запасе
Бавария
Галатасарай
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
24
Янкат Йылмаз
ВР
38
Atakan Ordu
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
24
Янкат Йылмаз
ВР
38
Atakan Ordu
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Бавария - Галатасарай
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Антониу Нобре
Стадион:
Альянц Арена
Новости команд
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