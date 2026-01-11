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  • «Бавария» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

«Бавария» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

11 января, 18:20
Бавария
11.01.2026, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
8 : 1
Завершен
Вольфсбург
5' К. Фишер (АГ) 30' Л. Диас 50' М. Олисе 53' М. Йенц (АГ) 68' Р. Геррейру 69' Г. Кейн 76' М. Олисе 88' Л. Горецка
13' Д. Пейчинович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
34
Том Бишоф
АП
7
Леннарт Карл
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Бауэр
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
27
Уисдом Майк
ЛВ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
11
Фелипе Чавес
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
14
Адам Дагхим
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
14
Фарелл Хензель
ЦП
6
Ян Бюргер
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Нойер
2
Упамекано
4
Та
44
Станишич
45
Павлович
27
Лаймер
14
Диас
7
Карл
17
Олисе
9
Кейн
34
Бишоф
4-3-2-1
25
Грабара
26
Кумбеди
4
Йенц
3
Кулиеракис
2
Фишер
32
Сванберг
27
Арнольд
14
Майер
21
Виммер
24
Эриксен
17
Пейчинович
7
Карл
22
Геррейру
22
Геррейру
7
Карл
2
Упамекано
21
Ито
21
Ито
2
Упамекано
45
Павлович
27
Горецка
27
Горецка
45
Павлович
17
Олисе
11
Чавес
11
Чавес
17
Олисе
9
Кейн
27
Майк
27
Майк
9
Кейн
17
Пейчинович
3
Вавро
3
Вавро
17
Пейчинович
14
Майер
30
Паредес
30
Паредес
14
Майер
32
Сванберг
31
Герхардт
31
Герхардт
32
Сванберг
24
Эриксен
14
Хензель
14
Хензель
24
Эриксен
21
Виммер
14
Дагхим
14
Дагхим
21
Виммер
Остались в запасе
Бавария
Вольфсбург
40
Йонас Урбиг
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
12
Павао Перван
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
6
Ян Бюргер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Бауэр
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
6
Ян Бюргер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Даниэль Бауэр
Статистика матча Бавария - Вольфсбург
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
7
6
Офсайды
1
0
Количество передач
714
340
Сейвы
2
4
Точность передач %
91
77
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
3.3
1.36
xGP (предотвращенные голы)
-3.36
-3.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Вольфсбурга», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария»«Вольфсбург»

«Бавария» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вольфсбург Бавария
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