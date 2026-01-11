11.01.2026, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
Германия. Бундеслига, 16 тур
8 : 1
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-1-1-3-2
1
Нойер
2
Упамекано
4
Та
44
Станишич
45
Павлович
27
Лаймер
14
Диас
7
Карл
17
Олисе
9
Кейн
34
Бишоф
4-3-2-1
25
Грабара
26
Кумбеди
4
Йенц
3
Кулиеракис
2
Фишер
32
Сванберг
27
Арнольд
14
Майер
21
Виммер
24
Эриксен
17
Пейчинович
7
Карл
22
Геррейру
22
Геррейру
7
Карл
2
Упамекано
21
Ито
21
Ито
2
Упамекано
45
Павлович
27
Горецка
27
Горецка
45
Павлович
17
Олисе
11
Чавес
11
Чавес
17
Олисе
9
Кейн
27
Майк
27
Майк
9
Кейн
17
Пейчинович
3
Вавро
3
Вавро
17
Пейчинович
14
Майер
30
Паредес
30
Паредес
14
Майер
32
Сванберг
31
Герхардт
31
Герхардт
32
Сванберг
24
Эриксен
14
Хензель
14
Хензель
24
Эриксен
21
Виммер
14
Дагхим
14
Дагхим
21
Виммер
Остались в запасе
Бавария
Вольфсбург
40
Йонас Урбиг
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
12
Павао Перван
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
6
Ян Бюргер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Бауэр
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
6
Ян Бюргер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Даниэль Бауэр
Статистика матча Бавария - Вольфсбург
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
7
6
Офсайды
1
0
Количество передач
714
340
Сейвы
2
4
Точность передач %
91
77
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
3.3
1.36
xGP (предотвращенные голы)
-3.36
-3.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Вольфсбурга», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Вольфсбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»