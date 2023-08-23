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Брага - Панатинаикос

23.08.2023, Среда, 22:00 мск Брага, стадион Брага Мунисипаль Лига чемпионов, 4 раунд , первый матч Брага - Панатинаикос
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Матч начнется в 22:00 мск
П1
1.7
Х
3.6
П2
5.5
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