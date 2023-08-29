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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Панатинаикос - Брага
Панатинаикос - Брага: обзор матча 29 августа 2023
Панатинаикос
29.08.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Брага
83'
Брума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Брага
88'
Замена
С. Банза
️️️️
А. Руис
87'
Замена
П. Оливейра
️️️️
Брума
84'
Желтая карточка
Брума
83'
ГОЛ! 0:1!
Брума
Пас отдал
Р. Орта
79'
Желтая карточка
С. Саатджи
Замена
А. Гнезда Черин
️️️️
Р. Перес
78'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Бернард
77'
Желтая карточка
А. Канталапьерда
65'
65'
Замена
Пицци
️️️️
А. Орта
65'
Замена
Р. Саласар
️️️️
А. Джало
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ф. Иоаннидис
62'
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
С. Паласиос
62'
49'
Замена
С. Саатджи
️️️️
С. Ниакате
Замена
Б. Шенкевельд
️️️️
Т. Едвай
43'
6'
Желтая карточка
С. Ниакате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Брага
1
Матеус
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
77
Брума
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
6
Андре Орта
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Панатинаикос
1
Клидман Лило
ВР
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
12
Тиагу Са
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
27
Джибриль Сумаре
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
8
Андре Каштру
АП
21
Пицци
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
24
Симон Банза
ЦФ
3-3-3-1
91
Бриноли
4
Едвай
32
Магнуссон
13
Вагианнидис
27
Хуанкар
21
Перес
52
Вилена
11
Бернард
34
Паласиос
7
Мансини
7
Иоаннидис
4-1-1-3-1
1
Матеус
2
Гомес
6
Фонте
4
Ниакате
3
Марин
6
Карвальо
6
Орта
21
Орта
25
Джало
77
Брума
9
Руис
4
Едвай
4
Шенкевельд
4
Шенкевельд
4
Едвай
21
Перес
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
21
Перес
11
Бернард
31
Джуричич
31
Джуричич
11
Бернард
34
Паласиос
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
34
Паласиос
7
Иоаннидис
99
Шпорар
99
Шпорар
7
Иоаннидис
4
Ниакате
4
Саатджи
4
Саатджи
4
Ниакате
77
Брума
15
Оливейра
15
Оливейра
77
Брума
25
Джало
17
Саласар
17
Саласар
25
Джало
6
Орта
21
Пицци
21
Пицци
6
Орта
9
Руис
24
Банза
24
Банза
9
Руис
Остались в запасе
Панатинаикос
Брага
1
Клидман Лило
ВР
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
Главный тренер
Иван Йованович
21
Лукаш Хорничек
ВР
12
Тиагу Са
ВР
2
Джо Мендес
ПЗ
27
Джибриль Сумаре
ЦП
8
Андре Каштру
АП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
1
Клидман Лило
ВР
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
12
Тиагу Са
ВР
2
Джо Мендес
ПЗ
27
Джибриль Сумаре
ЦП
8
Андре Каштру
АП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Панатинаикос - Брага
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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