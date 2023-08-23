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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брага - Панатинаикос
Брага - Панатинаикос: обзор матча 23 августа 2023
Брага
23.08.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Панатинаикос
51'
А. Руис
73'
А. Джало
90+5'
Д. Мансини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Панатинаикос
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Д. Мансини
Пас отдал
Ф. Иоаннидис
86'
Желтая карточка
А. Бриноли
Замена
С. Банза
️️️️
А. Руис
86'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Р. Орта
86'
Замена
А. Каштру
️️️️
Брума
86'
84'
Желтая карточка
В. Арао
82'
Замена
В. Арао
️️️️
Р. Перес
76'
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
С. Паласиос
76'
Замена
А. Гнезда Черин
️️️️
Т. Вилена
ГОЛ! 2:0!
А. Джало
Пас отдал
Р. Орта
73'
Замена
А. Джало
️️️️
Пицци
66'
65'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Шпорар
65'
Замена
Бернард
️️️️
Ф. Джуричич
Желтая карточка
Ж. Фонте
53'
ГОЛ! 1:0!
А. Руис
Пас отдал
Р. Орта
51'
Желтая карточка
С. Ниакате
45'
+5
Замена
А. Орта
️️️️
А. Мусрати
36'
8'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
77
Брума
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
73
Аль Мусрати
ЦП
21
Пицци
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Даниэль Мансини
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Брага
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
27
Джибриль Сумаре
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
8
Андре Каштру
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
24
Симон Банза
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Матеус
3
Марин
6
Фонте
4
Ниакате
2
Гомес
6
Карвальо
73
Мусрати
77
Брума
21
Пицци
21
Орта
9
Руис
3-3-3-1
91
Бриноли
13
Вагианнидис
32
Магнуссон
4
Едвай
27
Хуанкар
21
Перес
52
Вилена
7
Мансини
31
Джуричич
34
Паласиос
99
Шпорар
73
Мусрати
6
Орта
6
Орта
73
Мусрати
77
Брума
8
Каштру
8
Каштру
77
Брума
21
Пицци
25
Джало
25
Джало
21
Пицци
21
Орта
9
Лопеш
9
Лопеш
21
Орта
9
Руис
24
Банза
24
Банза
9
Руис
21
Перес
15
Арао
15
Арао
21
Перес
52
Вилена
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
52
Вилена
31
Джуричич
11
Бернард
11
Бернард
31
Джуричич
34
Паласиос
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
34
Паласиос
99
Шпорар
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
99
Шпорар
Остались в запасе
Брага
Панатинаикос
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
27
Джибриль Сумаре
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
27
Джибриль Сумаре
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Брага - Панатинаикос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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