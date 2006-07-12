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РПЛ 2026/2027
Спартак-Нальчик - Томь
Спартак-Нальчик - Томь: обзор матча 12 июля 2006
Спартак-Нальчик
12.07.2006, среда, 00:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Томь
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