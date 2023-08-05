Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Леон - Реал Солт-Лейк
Леон - Реал Солт-Лейк: обзор матча 05 августа 2023
Леон
05.08.2023, суббота, 04:00
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Реал Солт-Лейк
8'
I. Moreno
69'
Д. Мусовски
71'
Д. Мусовски
81'
К. Аранго
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Леон - Реал Солт-Лейк
Желтая карточка
В. Тесильо
87'
86'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
Д. Саварино
86'
Замена
R. Rubin
️️️️
К. Аранго
81'
ГОЛ! 1:3!
К. Аранго
78'
Замена
Б. Идальго
️️️️
Д. Мусовски
Замена
Ф. Амбрис
️️️️
Л. Ромеро
78'
77'
Замена
А. Хулио
️️️️
Д. Луна
Замена
Б. Санчес
️️️️
E. Hernández
72'
Замена
А. Альварадо
️️️️
O. Fernández
72'
71'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мусовски
Пас отдал
Э. Броди
69'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мусовски
64'
Желтая карточка
Д. Мусовски
Замена
Ф. Виньяс
️️️️
B. Rubio
61'
Замена
O. Rodríguez
️️️️
А. Мена
61'
Желтая карточка
I. Moreno
60'
19'
Желтая карточка
Б. Вера
ГОЛ! 1:0!
I. Moreno
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леон
30
Родольфо Кота
ВР
4
Jaine Barreiro
ЦЗ
19
Адонис Фриас
ЦЗ
16
Вильям Тесильо
ЦЗ
7
Iván Moreno
ЦП
29
José Rodríguez
ЦП
29
Лукас Ромеро
ЦП
13
Анхель Мена
ЦП
15
Brian Rubio
ЦФ
11
Elías Hernández
ЦФ
8
Omar Fernández
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Леон
1
Alfonso Blanco
ВР
23
Oscar García
ВР
28
David Ramírez
ЦЗ
25
Paul Bellón
ЦЗ
15
Oscar Villa
ЦЗ
16
Борха Санчес
ЛВ
35
Osvaldo Rodríguez
ЦП
195
Hector Uribe
ЦП
5
Фидель Амбрис
ЦП
12
Sebastian Santos
ЦП
19
Альфонсо Альварадо
ЦФ
16
Федерико Виньяс
ЦФ
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
24
Tomas Gomez
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
87
Дамир Крейлах
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
15
Нельсон Паласио
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
3-4-3
30
Кота
4
19
Фриас
16
Тесильо
7
29
Ромеро
13
Мена
29
8
11
15
1-5-4
18
МакМат
30
Силва Марсело
14
Энели
8
Охеда
17
Руис
10
Луна
11
Саварино
17
Аранго
3
Броди
4
Вера
19
Мусовски
13
Мена
35
35
13
Мена
29
Ромеро
5
Амбрис
5
Амбрис
29
Ромеро
11
16
Санчес
16
Санчес
11
8
19
Альварадо
19
Альварадо
8
15
16
Виньяс
16
Виньяс
15
11
Саварино
16
Овьедо
16
Овьедо
11
Саварино
19
Мусовски
19
Идальго
19
Идальго
19
Мусовски
10
Луна
11
Хулио
11
Хулио
10
Луна
17
Аранго
28
28
17
Аранго
Остались в запасе
Леон
Реал Солт-Лейк
1
Alfonso Blanco
ВР
23
Oscar García
ВР
28
David Ramírez
ЦЗ
25
Paul Bellón
ЦЗ
15
Oscar Villa
ЦЗ
195
Hector Uribe
ЦП
12
Sebastian Santos
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
13
Гэвин Биверс
ВР
24
Tomas Gomez
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
87
Дамир Крейлах
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
15
Нельсон Паласио
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
1
Alfonso Blanco
ВР
23
Oscar García
ВР
28
David Ramírez
ЦЗ
25
Paul Bellón
ЦЗ
15
Oscar Villa
ЦЗ
195
Hector Uribe
ЦП
12
Sebastian Santos
ЦП
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
24
Tomas Gomez
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
87
Дамир Крейлах
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
15
Нельсон Паласио
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Леон - Реал Солт-Лейк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Леон
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Крус Асуль
- : -
30.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Леон
0 : 4
27.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Сантос Лагуна
1 : 2
22.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Леон
1 : 1
09.11.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Крус Асуль
2 : 1
02.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Леон
1 : 1
25.10.2026
Толука
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Новости команд
Все
Леон
Реал Солт-Лейк
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
13 августа
У «Спартака» сорвался трансфер игрока сборной Уругвая
29 июля
6
Агенты Виньяса высказались об интересе из России
22 июля
2
«Спартак» поборется за форварда сборной Уругвая
21 июля
13
«Спартак» готов заплатить 17 миллионов за уругвайского форварда, который стоит в 4 раза дешевле
1 июля
38
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
13 августа
У «Спартака» сорвался трансфер игрока сборной Уругвая
29 июля
6
Агенты Виньяса высказались об интересе из России
22 июля
2
«Спартак» поборется за форварда сборной Уругвая
21 июля
13
«Спартак» готов заплатить 17 миллионов за уругвайского форварда, который стоит в 4 раза дешевле
1 июля
38
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+