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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Химки
Черноморец - Химки: обзор матча 05 ноября 2023
Черноморец
05.11.2023, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Химки
35'
Ш. Саадуев
31'
Р. Нетфуллин
72'
А. Корян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Химки
84'
Желтая карточка
С. Терехов
Замена
О. Красильниченко
️️️️
А. Антонов
83'
82'
Замена
К. Панченко
️️️️
Б. Магомедов
75'
Замена
И. Берковский
️️️️
А. Корян
72'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Корян
Желтая карточка
Н. Кумбурович
68'
Желтая карточка
Ш. Саадуев
65'
63'
Замена
А. Мохаммад
️️️️
А. Руденко
63'
Замена
Л. Скворцов
️️️️
Д. Степанов
61'
Желтая карточка
П. Голубович
45'
Вторая желтая
Х. Хосонов
ГОЛ! 1:1!
Ш. Саадуев
35'
33'
Желтая карточка
Х. Хосонов
31'
ГОЛ! 0:1!
Р. Нетфуллин
Замена
Н. Кумбурович
️️️️
Д. Коробов
23'
Красная карточка
Д. Фомин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
88
Зикрула Магомедов
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Шамиль Саадуев
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
18
Даниил Гурченко
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
Черноморец
16
Матвей Тюрин
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
21
Никита Климов
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
6
Юрий Будагян
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Химки
44
Ярослав Бурыченков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
76
Максим Гаврилов
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
77
Петрос Аветисян
ЦП
17
Илья Берковский
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-2-2-2
1
Фролкин
4
Маклаков
17
Фомин
79
Гречкин
93
Гараев
88
Магомедов
77
Антонов
10
Саадуев
7
Коробов
18
Гурченко
19
Руденко
3-2-2-3
96
Обухов
32
Терехов
5
Андраде
2
Варатынов
2
Голубович
5
Степанов
80
Хосонов
52
Нетфуллин
77
Корян
97
Магомедов
19
Руденко
77
Антонов
3
Красильниченко
3
Красильниченко
77
Антонов
7
Коробов
4
Кумбурович
4
Кумбурович
7
Коробов
5
Степанов
2
Скворцов
2
Скворцов
5
Степанов
19
Руденко
96
Мохаммад
96
Мохаммад
19
Руденко
77
Корян
17
Берковский
17
Берковский
77
Корян
97
Магомедов
8
Панченко
8
Панченко
97
Магомедов
Остались в запасе
Черноморец
Химки
3
Руслан Хагур
ЛЗ
16
Матвей Тюрин
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
21
Никита Климов
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
6
Юрий Будагян
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
44
Ярослав Бурыченков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
76
Максим Гаврилов
ЦП
77
Петрос Аветисян
ЦП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Остались в запасе
3
Руслан Хагур
ЛЗ
16
Матвей Тюрин
ВР
47
Михаил Филиппов
ВР
21
Никита Климов
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
6
Юрий Будагян
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
44
Ярослав Бурыченков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
76
Максим Гаврилов
ЦП
77
Петрос Аветисян
ЦП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
Статистика матча Черноморец - Химки
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
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