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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Рейнджерс
Мазервелл - Рейнджерс: обзор матча 24 декабря 2023
Мазервелл
24.12.2023, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Рейнджерс
4'
К. Доуэлл
16'
Т. Кантвелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Рейнджерс
88'
Желтая карточка
Д. Стерлинг
86'
Замена
Д. Суттар
️️️️
К. Голдсон
86'
Замена
Л. Кинг
️️️️
К. Доуэлл
Замена
Т. Бэйр
️️️️
К. Слаттери
85'
72'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Т. Кантвелл
63'
Замена
Р. Матондо
️️️️
А. Сима
Замена
О. Шоу
️️️️
Г. Пэтон
62'
Желтая карточка
С. О'Доннелл
60'
Желтая карточка
Б. Спенсер
53'
Замена
П. МакГинн
️️️️
B. Mugabi
46'
16'
ГОЛ! 0:2!
Т. Кантвелл
Пас отдал
А. Сима
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Доуэлл
Пас отдал
С. Дессер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
6
Давор Здравковски
ОП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
15
Броди Спенсер
(К)
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
14
Мика Бирет
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К)
ПЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
26
Киран Доуэлл
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
45
Росс Маккосленд
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
42
Max Ross
ЦЗ
16
Dylan Wells
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Рейнджерс
15
Джонли Ифеко
ЛЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
49
Бэйли Райс
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
3-1-4-2
31
Келли
15
17
2
О'Доннелл
6
Здравковски
16
Спиттал
8
Слаттери
12
Пэтон
15
Спенсер
5
14
Бирет
3-2-3-2
1
Батлэнд
6
Голдсон
27
Балогун
33
Йилмаз
21
Стерлинг
2
Тавернье
45
Маккосленд
26
Доуэлл
10
Кантвелл
9
Дессер
19
Сима
15
16
МакГинн
16
МакГинн
15
8
Слаттери
9
Бэйр
9
Бэйр
8
Слаттери
12
Пэтон
18
Шоу
18
Шоу
12
Пэтон
6
Голдсон
4
Суттар
4
Суттар
6
Голдсон
26
Доуэлл
38
Кинг
38
Кинг
26
Доуэлл
19
Сима
39
Матондо
39
Матондо
19
Сима
10
Кантвелл
29
Ламмерс
29
Ламмерс
10
Кантвелл
Остались в запасе
Мазервелл
Рейнджерс
1
Aston Oxborough
ВР
42
Max Ross
ЦЗ
16
Dylan Wells
ЦП
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
15
Джонли Ифеко
ЛЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
49
Бэйли Райс
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
42
Max Ross
ЦЗ
16
Dylan Wells
ЦП
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
24
Luca Ross
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Остались в запасе
15
Джонли Ифеко
ЛЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
49
Бэйли Райс
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Мазервелл - Рейнджерс
2
1
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
16
10
Офсайды
1
3
Количество передач
367
408
Сейвы
4
0
Точность передач %
62
69
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
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