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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Балтика - Ахмат
Балтика - Ахмат: обзор матча 31 октября 2023
Балтика
31.10.2023, вторник, 20:30
Россия. Кубок, группа C, 6 тур
4 : 1
Завершен
Ахмат
45'
А. Энрикес
48'
Т. Мусаев
79'
Т. Мусаев
90+3'
Г. Гузина
34'
А. Швец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Ахмат
ГОЛ! 4:1!
Г. Гузина
Пас отдал
М. Кузьмин
90'
+3
Замена
И. Остойич
️️️️
А. Осипов
85'
ГОЛ! 3:1!
Т. Мусаев
Пас отдал
К. Маляров
79'
Замена
С. Пряхин
️️️️
А. Галоян
77'
70'
Замена
М. Мацуев
️️️️
Д. Жуниор
70'
Замена
В. Ильин
️️️️
С. Ковачев
70'
Замена
И. Олейников
️️️️
Н. Гбамбле
Желтая карточка
Р. Фернандес
69'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Г. Сото
56'
49'
Желтая карточка
В. Камилов
ГОЛ! 2:1!
Т. Мусаев
Пас отдал
Г. Гузина
48'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
К. Бистрович
46'
Замена
Г. Гузина
️️️️
А. Энрикес
46'
46'
Замена
Е. Харин
️️️️
М. Богосавац
ГОЛ! 1:1!
А. Энрикес
Пас отдал
Т. Мусаев
45'
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Швец
Пас отдал
Д. Жуниор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Гильермо Сото
ЛЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
5
Александр Осипов
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
21
Артур Галоян
АП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
0
Антон Швец
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
16
Жоау Ламейра
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
27
Камило
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
4-2-1-1-2
39
Бориско
17
Сото
4
Гассама
2
Жиров
7
Маляров
59
Аванесян
5
Осипов
8
Бистрович
21
Галоян
11
Мусаев
9
Энрикес
4-2-2-2
88
Шелия
40
Уциев
4
Быстров
3
Волков
8
Богосавац
0
Швец
18
Камилов
84
Гбамбле
10
Жуниор
10
Ковачев
25
Агаларов
17
Сото
21
Фернандес
21
Фернандес
17
Сото
5
Осипов
21
Остойич
21
Остойич
5
Осипов
8
Бистрович
6
Кузьмин
6
Кузьмин
8
Бистрович
21
Галоян
19
Пряхин
19
Пряхин
21
Галоян
9
Энрикес
30
Гузина
30
Гузина
9
Энрикес
8
Богосавац
59
Харин
59
Харин
8
Богосавац
10
Жуниор
13
Мацуев
13
Мацуев
10
Жуниор
84
Гбамбле
19
Олейников
19
Олейников
84
Гбамбле
10
Ковачев
98
Ильин
98
Ильин
10
Ковачев
Остались в запасе
Балтика
Ахмат
1
Евгений Латышонок
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
16
Жоау Ламейра
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
27
Камило
ОП
7
Бернард Бериша
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
16
Жоау Ламейра
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
27
Камило
ОП
7
Бернард Бериша
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Балтика - Ахмат
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
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