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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Сочи
ЦСКА - Сочи: обзор матча 20 сентября 2023
ЦСКА
20.09.2023, среда, 15:00
Россия. Кубок, группа A, 4 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Сочи
78'
И. Обляков
43'
К. Нобоа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Сочи
ГОЛ!
И. Обляков
4:2
Пенальти не реализован!
А. Батырев
ГОЛ!
А. Файзуллаев
3:2
ГОЛ!
Т. Маргасов
2:2
ГОЛ!
В. Давила
2:1
ГОЛ!
Мигел
1:1
ГОЛ!
А. Заболотный
1:0
Пенальти не реализован!
А. Макарчук
Пенальти не реализован!
Ф. Чалов
86'
Желтая карточка
В. Ангбан
82'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Г. Мелкадзе
ГОЛ! 1:1!
И. Обляков
78'
76'
Замена
М. Алвес
️️️️
И. Юрганов
Замена
В. Давила
️️️️
М. Мухин
74'
67'
Замена
И. Миладинович
️️️️
А. Мещанинов
Замена
А. Заболотный
️️️️
М. Кисляк
63'
Замена
К. Глебов
️️️️
Келлвен
46'
46'
Замена
М. Крамарич
️️️️
А. Юсупов
46'
Замена
В. Ангбан
️️️️
К. Нобоа
43'
ГОЛ! 0:1!
К. Нобоа
Пас отдал
Г. Мелкадзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
22
Милан Гайич
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
31
Матвей Кисляк
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Сочи
50
Никита Гойло
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
99
Мигел
АП
6
Амир Батырев
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
19
Никита Ермаков
АП
18
Константин Кучаев
АП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
11
Виктор Давила
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
69
Данил Аносов
ЛВ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
4-1-1-3-1
49
Тороп
22
Гайич
4
Роша
14
Агапов
12
Келлвен
16
Мухин
5
Мендес
31
Кисляк
10
Обляков
11
Файзуллаев
63
Чалов
3-2-2-2-1
50
Гойло
40
Юрганов
4
Литвинов
26
Мещанинов
34
Маргасов
17
Макарчук
16
Нобоа
4
Юсупов
99
Мигел
6
Батырев
77
Мелкадзе
12
Келлвен
17
Глебов
17
Глебов
12
Келлвен
16
Мухин
11
Давила
11
Давила
16
Мухин
31
Кисляк
91
Заболотный
91
Заболотный
31
Кисляк
40
Юрганов
33
Алвес
33
Алвес
40
Юрганов
26
Мещанинов
45
Миладинович
45
Миладинович
26
Мещанинов
16
Нобоа
7
Ангбан
7
Ангбан
16
Нобоа
4
Юсупов
14
Крамарич
14
Крамарич
4
Юсупов
77
Мелкадзе
18
Игнатьев
18
Игнатьев
77
Мелкадзе
Остались в запасе
ЦСКА
Сочи
35
Игорь Акинфеев
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Никита Ермаков
АП
18
Константин Кучаев
АП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
12
Николай Заболотный
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
69
Данил Аносов
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Никита Ермаков
АП
18
Константин Кучаев
АП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
69
Данил Аносов
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча ЦСКА - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Варанцо Петросян
Андрей Филипкин
Дополнительные помощники:
VAR – Артур Федоров; AVAR – Рустам Мухтаров
Резервный судья:
Виталий Мешков
Инспектор:
Олег Соколов
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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