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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Волга
Зенит - Волга: обзор матча 07 апреля 2010
Зенит
07.04.2010, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Волга
25'
С. Хусти (П)
59'
В. Быстров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Волга
Желтая карточка
М. Лумб
Замена
Д. Белов
️️️️
Э. Корчагин
Желтая карточка
И. Аксенов
Замена
Данни
️️️️
А. Розина
Замена
Д. Лазович
️️️️
С. Хусти
Замена
К. Зырянов
️️️️
В. Быстров
Желтая карточка
Э. Корчагин
Замена
А. Сапогов
️️️️
Р. Михайлов
ГОЛ! 2:0!
В. Быстров
Пас отдал
А. Розина
Желтая карточка
И. Рейзвих
Замена
С. Дрягин
️️️️
С. Хомутов
Желтая карточка
В. Узойкин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Хусти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
6
Фернанду Мейра
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
12
Микаэл Лумб
ПЗ
15
Роман Широков
ЛП
9
Саболч Хусти
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Алессандро Розина
АП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
(К)
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Волга
50
Ахмед Хайбуллаев
ВР
57
Сергей Горелов
ЛЗ
5
Эмин Агаев
(К)
ЦЗ
0
Роман Гончаров
ЦЗ
0
Игорь Аксенов
ПЗ
0
Руслан Михайлов
ЛП
17
Владимир Узойкин
ОП
8
Сергей Хомутов
ЦП
4
Иван Рейзвих
ЦП
6
Евгений Фальковский
ПП
19
Эрик Корчагин
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
10
Данни
ЛП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Данко Лазович
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Волга
0
Денис Капочкин
ВР
5
Александр Самонеко
ЦЗ
0
Дмитрий Гудей
ЦЗ
8
Сергей Дрягин
ЦП
0
Михаил Комаров
ЦП
9
Дмитрий Белов
ЦФ
7
Алексей Сапогов
ЦФ
4-4-1-1
30
Жевнов
6
Мейра
6
Ломбертс
15
Губочан
12
Лумб
15
Широков
9
Хусти
20
Файзулин
34
Быстров
27
Розина
11
Кержаков
4-1-4-1
50
Хайбуллаев
0
Аксенов
5
Агаев
0
Гончаров
57
Горелов
17
Узойкин
6
Фальковский
8
Хомутов
4
Рейзвих
0
Михайлов
19
Корчагин
27
Розина
10
Данни
10
Данни
27
Розина
34
Быстров
18
Зырянов
18
Зырянов
34
Быстров
9
Хусти
27
Лазович
27
Лазович
9
Хусти
8
Хомутов
8
Дрягин
8
Дрягин
8
Хомутов
19
Корчагин
9
Белов
9
Белов
19
Корчагин
0
Михайлов
7
Сапогов
7
Сапогов
0
Михайлов
Остались в запасе
Зенит
Волга
16
Вячеслав Малафеев
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
5
Александр Самонеко
ЦЗ
0
Дмитрий Гудей
ЦЗ
0
Михаил Комаров
ЦП
0
Денис Капочкин
ВР
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
99
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
5
Александр Самонеко
ЦЗ
0
Дмитрий Гудей
ЦЗ
0
Михаил Комаров
ЦП
0
Денис Капочкин
ВР
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Волга
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Волга
0 : 0
05.08.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Волга
2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
А. Аверьянов
Д. Мосякин (оба - Москва)
Делегат:
А. Кожухов (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:15 (прямая)
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