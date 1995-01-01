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    Эмин Агаев

    Защитник
    Имя Эмин
    Отчество Рафаэлович
    Фамилия Агаев
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Баку
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 августа 1973 (49 лет)
    Рост 180
    Вес 82
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