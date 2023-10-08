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РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Крылья Советов
Нижний Новгород - Крылья Советов: обзор матча 08 октября 2023
Нижний Новгород
08.10.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Крылья Советов
13'
Э. Севикян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Крылья Советов
Желтая карточка
Д. Тихий
90'
+3
90'
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
М. Витюгов
Замена
Д. Тихий
️️️️
М. Стаматов
84'
Замена
И. Жигулев
️️️️
А. Трошечкин
84'
81'
Замена
В. Хубулов
️️️️
Н. Салтыков
Желтая карточка
Н. Кутателадзе
72'
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
Х. Боселли
69'
68'
Замена
В. Писарский
️️️️
Н. Рассказов
ГОЛ! 1:0!
Э. Севикян
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
21
Хуан Боселли
ПВ
Главный тренер
Сергей Юран
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Нижний Новгород
16
Виталий Ботнарь
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Антон Мухин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
18
Артем Соколов
АП
29
Роман Ежов
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
3-3-1-3
25
Нигматуллин
30
Стаматов
2
Александров
24
Гоцук
22
Каккоев
8
Майга
5
Трошечкин
78
Калинский
17
Карапузов
19
Севикян
21
Боселли
4-2-3-1
1
Овсянников
23
Бейл
4
Евгеньев
3
Солдатенков
4
Горшков
22
Костанца
8
Витюгов
15
Рассказов
11
Рахманович
14
Салтыков
7
Гарре
30
Стаматов
15
Тихий
15
Тихий
30
Стаматов
5
Трошечкин
10
Жигулев
10
Жигулев
5
Трошечкин
21
Боселли
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
21
Боселли
8
Витюгов
21
Иванисеня
21
Иванисеня
8
Витюгов
14
Салтыков
8
Хубулов
8
Хубулов
14
Салтыков
15
Рассказов
77
Писарский
77
Писарский
15
Рассказов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Крылья Советов
16
Виталий Ботнарь
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Антон Мухин
ОП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
18
Артем Соколов
АП
29
Роман Ежов
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Антон Мухин
ОП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
18
Артем Соколов
АП
29
Роман Ежов
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Нижний Новгород - Крылья Советов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Владислав Назаров
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Олег Соколов
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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