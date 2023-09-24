Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Оренбург
Нижний Новгород - Оренбург: обзор матча 24 сентября 2023
Нижний Новгород
24.09.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Оренбург
45'
З. Турбо
53'
Э. Севикян
75'
Х. Боселли
28'
М. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Оренбург
Желтая карточка
М. Майга
90'
+4
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
М. Стаматов
82'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
В. Карапузов
82'
ГОЛ! 3:1!
Х. Боселли
Пас отдал
Н. Каккоев
75'
74'
Замена
Я. Михайлов
️️️️
М. Перес
73'
Желтая карточка
Ю. Ковалев
Желтая карточка
В. Александров
70'
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
Э. Севикян
58'
Желтая карточка
М. Стаматов
56'
56'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
В. Обухов
ГОЛ! 2:1!
Э. Севикян
Пас отдал
З. Турбо
53'
46'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Х. Марин
46'
Замена
К. Капленко
️️️️
Л. Вера
ГОЛ! 1:1!
З. Турбо
45'
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Перес
Пас отдал
Х. Марин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
32
Лукас Вера
ЦП
13
Иван Башич
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Нижний Новгород
16
Виталий Ботнарь
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Антон Мухин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
50
Джастин Куэро
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
3-3-1-2-1
25
Нигматуллин
30
Стаматов
2
Александров
24
Гоцук
22
Каккоев
8
Майга
5
Трошечкин
78
Калинский
17
Карапузов
19
Севикян
11
Зе Турбо
3-2-1-3-1
99
Сысуев
3
Сиваков
3
Гойкович
2
Перес
95
Адамов
81
Сидоров
32
Вера
26
Марин
13
Башич
11
Мансилья
13
Обухов
30
Стаматов
89
Стоцкий
89
Стоцкий
30
Стаматов
17
Карапузов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
17
Карапузов
19
Севикян
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
19
Севикян
32
Вера
55
Капленко
55
Капленко
32
Вера
2
Перес
5
Михайлов
5
Михайлов
2
Перес
26
Марин
17
Ковалев
17
Ковалев
26
Марин
13
Обухов
10
Воробьев
10
Воробьев
13
Обухов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Оренбург
16
Виталий Ботнарь
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Антон Мухин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
Главный тренер
Сергей Юран
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Антон Мухин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Нижний Новгород - Оренбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Стадион:
Совкомбанк Арена
Новости команд
Все
Нижний Новгород
Оренбург
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
6
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
Аршавин определил виновного в пропущенном «Спартаком» голе от «Оренбурга»
10:22
5
Лапочкин – об отмене пенальти «Спартака»: «Левников на ВАР мог задавить авторитетом»
09:58
10
Аршавин: «Оренбург» использовал очередной косяк обороны и вратаря «Спартака»
09:28
Первая лига. Лидирующий «Нижний» сенсационно проиграл дома аутсайдеру (1:2)
Вчера, 21:03
5
«Нижний Новгород» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 17:50
«Краснодар» отчислил десять игроков за жесткое оскорбление девушки-тренера
Вчера, 15:23
18
Новая информация о долге «Нижнего Новгорода» перед «Зенитом»
25 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Текстильщика» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
6
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
Аршавин определил виновного в пропущенном «Спартаком» голе от «Оренбурга»
10:22
5
Лапочкин – об отмене пенальти «Спартака»: «Левников на ВАР мог задавить авторитетом»
09:58
10
Аршавин: «Оренбург» использовал очередной косяк обороны и вратаря «Спартака»
09:28
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+