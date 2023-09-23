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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Балтика - Ахмат
Балтика - Ахмат: обзор матча 23 сентября 2023
Балтика
23.09.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
43'
Е. Харин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Ахмат
88'
Замена
Н. Гбамбле
️️️️
И. Олейников
Замена
Т. Мусаев
️️️️
Г. Гузина
85'
80'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
В. Ильин
Замена
Я. Казаев
️️️️
К. Бистрович
71'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
А. Энрикес
71'
68'
Замена
С. Ковачев
️️️️
М. Конате
68'
Замена
Д. Жуниор
️️️️
Камило
Замена
А. Галоян
️️️️
С. Пряхин
58'
Желтая карточка
К. Маляров
51'
Замена
К. Маляров
️️️️
Г. Сото
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Е. Харин
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
17
Гильермо Сото
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
27
Камило
ОП
0
Антон Швец
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Балтика
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
21
Артур Галоян
АП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Латышонок
2
Жиров
26
Радмановац
4
Гассама
17
Сото
5
Осипов
21
Фернандес
8
Бистрович
19
Пряхин
9
Энрикес
30
Гузина
3-1-1-3-2
88
Шелия
53
Тодорович
2
Челикович
8
Богосавац
27
Камило
0
Швец
59
Харин
19
Олейников
7
Бериша
98
Ильин
13
Конате
17
Сото
7
Маляров
7
Маляров
17
Сото
8
Бистрович
53
Казаев
53
Казаев
8
Бистрович
19
Пряхин
21
Галоян
21
Галоян
19
Пряхин
9
Энрикес
6
Кузьмин
6
Кузьмин
9
Энрикес
30
Гузина
11
Мусаев
11
Мусаев
30
Гузина
27
Камило
10
Жуниор
10
Жуниор
27
Камило
19
Олейников
84
Гбамбле
84
Гбамбле
19
Олейников
13
Конате
10
Ковачев
10
Ковачев
13
Конате
98
Ильин
25
Агаларов
25
Агаларов
98
Ильин
Остались в запасе
Балтика
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Балтика - Ахмат
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Стадион:
Ростех Арена
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