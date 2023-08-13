Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Сочи
ЦСКА - Сочи: обзор матча 13 августа 2023
ЦСКА
13.08.2023, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Сочи
53'
Л. Джорджевич (АГ)
89'
А. Заболотный
90+4'
М. Рядно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Сочи
ГОЛ! 3:0!
М. Рядно
90'
+4
90'
Желтая карточка
К. Кравцов
ГОЛ! 2:0!
А. Заболотный
89'
87'
Желтая карточка
И. Миладинович
82'
Замена
И. Юрганов
️️️️
М. Крамарич
Замена
К. Кучаев
️️️️
М. Мухин
72'
69'
Замена
️️️️
А. Юсупов
61'
Замена
В. Литвинов
️️️️
К. Заика
61'
Замена
️️️️
Л. Джорджевич
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Джорджевич
53'
48'
Вторая желтая
М. Алвес
Замена
М. Рядно
️️️️
К. Глебов
46'
34'
Желтая карточка
М. Алвес
Желтая карточка
М. Мухин
31'
16'
Желтая карточка
Л. Джорджевич
Желтая карточка
Мойзес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
5
Виктор Мендес
ОП
14
Саша Зделар
ОП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Сочи
50
Никита Гойло
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
6
Амир Батырев
АП
3-3-2-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Роша
14
Набабкин
16
Мухин
5
Мендес
14
Зделар
17
Глебов
10
Обляков
91
Заболотный
63
Чалов
3-3-2-1-1
12
Заболотный
33
Алвес
3
Дркушич
45
Миладинович
27
Заика
5
Кравцов
17
Макарчук
16
Нобоа
4
Юсупов
14
Крамарич
19
Джорджевич
17
Глебов
68
Рядно
68
Рядно
17
Глебов
16
Мухин
18
Кучаев
18
Кучаев
16
Мухин
14
Крамарич
40
Юрганов
40
Юрганов
14
Крамарич
27
Заика
4
Литвинов
4
Литвинов
27
Заика
Остались в запасе
ЦСКА
Сочи
49
Владислав Тороп
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
50
Никита Гойло
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
6
Амир Батырев
АП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
6
Амир Батырев
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча ЦСКА - Сочи
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Владислав Назаров
Адлан Хатуев
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Буланов; AVAR – Денис Березнов
Резервный судья:
Сергей Цыганок
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
ЦСКА
Сочи
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
5
«Он на такое способен»: Бубнов сказал, чего ждет от противостояния Глушенкова и Кругового после скандала в сборной России
14:45
4
Банк России выпустил памятные монеты о 5 клубах РПЛ
13:57
7
Радимов назвал ухудшение в игре «Зенита» перед матчем с ЦСКА
13:24
1
Экс-тренер «Зенита» – о возможной отставке Семака: «Это провокация»
13:04
2
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
5
«Он на такое способен»: Бубнов сказал, чего ждет от противостояния Глушенкова и Кругового после скандала в сборной России
14:45
4
Банк России выпустил памятные монеты о 5 клубах РПЛ
13:57
7
Радимов назвал ухудшение в игре «Зенита» перед матчем с ЦСКА
13:24
1
Экс-тренер «Зенита» – о возможной отставке Семака: «Это провокация»
13:04
2
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
ФИФА сняла трансферный бан с российского клуба
19 ноября
7
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+