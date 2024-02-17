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Бернли - Арсенал

17.02.2024, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 25 тур Бернли - Арсенал
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
12 тур
11 ноября, суббота 18:00 Арсенал Бернли
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
23 тур
23 января, воскресенье 17:00 Арсенал 0:0 Бернли
5 тур
18 сентября, суббота 17:00 Бернли 0:1 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
27 тур
6 марта, суббота 15:30 Бернли 1:1 Арсенал
12 тур
13 декабря, воскресенье 22:15 Арсенал 0:1 Бернли
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
25 тур
2 февраля, воскресенье 17:00 Бернли 0:0 Арсенал
2 тур
17 августа, суббота 14:30 Арсенал 2:1 Бернли
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
38 тур
12 мая, воскресенье 17:00 Бернли 1:3 Арсенал
18 тур
22 декабря, суббота 15:30 Арсенал 3:1 Бернли
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
37 тур
6 мая, воскресенье 18:30 Арсенал 5:0 Бернли
13 тур
26 ноября, воскресенье 17:00 Бернли 0:1 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
22 тур
22 января, воскресенье 17:15 Арсенал 2:1 Бернли
7 тур
2 октября, воскресенье 18:30 Бернли 0:1 Арсенал
Англия. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
30 января, суббота 18:00 Арсенал 2:1 Бернли
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
32 тур
11 апреля, суббота 19:30 Бернли 0:1 Арсенал
10 тур
1 ноября, суббота 18:00 Арсенал 3:0 Бернли
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
29 тур
6 марта, суббота 18:00 Арсенал 3:1 Бернли
17 тур
16 декабря, среда 22:45 Бернли 1:1 Арсенал
Англия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
8 марта, воскресенье 16:30 Арсенал 3:0 Бернли
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1/4 финала
2 декабря, вторник 22:45 Бернли 2:0 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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