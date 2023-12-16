Бернли - Эвертон

|19 тур
|6 апреля, среда
|21:30
|Бернли
|3:2
|Эвертон
|4 тур
|13 сентября, понедельник
|22:00
|Эвертон
|3:1
|Бернли
|19 тур
|6 апреля, среда
|21:30
|Бернли
|3:2
|Эвертон
|4 тур
|13 сентября, понедельник
|22:00
|Эвертон
|3:1
|Бернли
|28 тур
|13 марта, суббота
|20:30
|Эвертон
|1:2
|Бернли
|11 тур
|5 декабря, суббота
|15:30
|Бернли
|1:1
|Эвертон
|19 тур
|26 декабря, четверг
|18:00
|Эвертон
|1:0
|Бернли
|8 тур
|5 октября, суббота
|17:00
|Бернли
|1:0
|Эвертон
|29 тур
|3 марта, суббота
|15:30
|Бернли
|2:1
|Эвертон
|7 тур
|1 октября, воскресенье
|16:15
|Эвертон
|0:1
|Бернли
|33 тур
|15 апреля, суббота
|17:00
|Эвертон
|3:1
|Бернли
|9 тур
|22 октября, суббота
|17:00
|Бернли
|2:1
|Эвертон
|33 тур
|18 апреля, суббота
|17:00
|Эвертон
|1:0
|Бернли
|9 тур
|26 октября, воскресенье
|16:30
|Бернли
|1:3
|Эвертон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0