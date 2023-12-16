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Бернли - Эвертон

16.12.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 17 тур Бернли - Эвертон
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
19 тур
6 апреля, среда 21:30 Бернли 3:2 Эвертон
4 тур
13 сентября, понедельник 22:00 Эвертон 3:1 Бернли
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
28 тур
13 марта, суббота 20:30 Эвертон 1:2 Бернли
11 тур
5 декабря, суббота 15:30 Бернли 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
26 декабря, четверг 18:00 Эвертон 1:0 Бернли
8 тур
5 октября, суббота 17:00 Бернли 1:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
37 тур
3 мая, пятница 22:00 Эвертон 2:0 Бернли
19 тур
26 декабря, среда 18:00 Бернли 1:5 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
29 тур
3 марта, суббота 15:30 Бернли 2:1 Эвертон
7 тур
1 октября, воскресенье 16:15 Эвертон 0:1 Бернли
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
33 тур
15 апреля, суббота 17:00 Эвертон 3:1 Бернли
9 тур
22 октября, суббота 17:00 Бернли 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
33 тур
18 апреля, суббота 17:00 Эвертон 1:0 Бернли
9 тур
26 октября, воскресенье 16:30 Бернли 1:3 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
20 тур
28 декабря, понедельник 18:00 Эвертон 2:0 Бернли
3 тур
23 августа, воскресенье 18:00 Бернли 1:0 Эвертон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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