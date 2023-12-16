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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Эвертон
Бернли - Эвертон: обзор матча 16 декабря 2023
Бернли
16.12.2023, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Эвертон
19'
А. Онана
25'
М. Кин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Эвертон
Замена
М. Трезор
️️️️
В. Одобер
87'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Витиньо
87'
82'
Желтая карточка
Д. Гарнер
Замена
М. Бенсон
️️️️
Я. Брун-Ларсен
82'
82'
Замена
Бету
️️️️
Д. Калверт-Льюин
Замена
А. Аль-Дахил
️️️️
Х. Делкруа
70'
46'
Замена
Л. Доббин
️️️️
А. Дукуре
Замена
Л. Фостер
️️️️
Д. Родригес
46'
25'
ГОЛ! 0:2!
М. Кин
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Онана
Пас отдал
Д. Макнил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
8
Джош Браунхилл
(К)
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
31
Майк Трезор
АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
20
Elijah Campbell
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
23
Бету
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Траффорд
26
О'Ши
5
Байер
3
Делкруа
2
Витиньо
16
Берге
8
Браунхилл
28
Одобер
7
Брун-Ларсен
11
Амдуни
16
Родригес
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
2
Паттерсон
5
Кин
4
Годфри
6
Тарковски
24
Онана
37
Гарнер
6
Дукуре
11
Макнил
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
3
Делкруа
2
Аль-Дахил
2
Аль-Дахил
3
Делкруа
28
Одобер
31
Трезор
31
Трезор
28
Одобер
2
Витиньо
27
Редмонд
27
Редмонд
2
Витиньо
7
Брун-Ларсен
14
Бенсон
14
Бенсон
7
Брун-Ларсен
16
Родригес
9
Фостер
9
Фостер
16
Родригес
6
Дукуре
11
Доббин
11
Доббин
6
Дукуре
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Бернли
Эвертон
49
Арьянет Мурич
ВР
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Джош Каллен
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
13
Жоау Виржиния
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
20
Elijah Campbell
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Джош Каллен
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
20
Elijah Campbell
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Бернли - Эвертон
1
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
5
4
Офсайды
0
3
Количество передач
271
156
Сейвы
2
0
Точность передач %
81
67
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
0.44
0.87
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Тюрф Мур
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