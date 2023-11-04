Эвертон - Брайтон

|35 тур
|8 мая, понедельник
|19:30
|Брайтон
|1:5
|Эвертон
|19 тур
|3 января, вторник
|22:45
|Эвертон
|1:4
|Брайтон
|35 тур
|8 мая, понедельник
|19:30
|Брайтон
|1:5
|Эвертон
|19 тур
|3 января, вторник
|22:45
|Эвертон
|1:4
|Брайтон
|21 тур
|2 января, воскресенье
|17:00
|Эвертон
|2:3
|Брайтон
|3 тур
|28 августа, суббота
|17:00
|Брайтон
|0:2
|Эвертон
|31 тур
|12 апреля, понедельник
|22:15
|Брайтон
|0:0
|Эвертон
|4 тур
|3 октября, суббота
|17:00
|Эвертон
|4:2
|Брайтон
|22 тур
|11 января, суббота
|18:00
|Эвертон
|1:0
|Брайтон
|10 тур
|26 октября, суббота
|17:00
|Брайтон
|3:2
|Эвертон
|20 тур
|29 декабря, суббота
|18:00
|Брайтон
|1:0
|Эвертон
|11 тур
|3 ноября, суббота
|18:00
|Эвертон
|3:1
|Брайтон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0