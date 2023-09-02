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Ливерпуль - Астон Вилла

02.09.2023, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 4 тур Ливерпуль - Астон Вилла
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
37 тур
20 мая, суббота 17:00 Ливерпуль 1:1 Астон Вилла
17 тур
26 декабря, понедельник 20:30 Астон Вилла 1:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
33 тур
10 мая, вторник 22:00 Астон Вилла 1:2 Ливерпуль
16 тур
11 декабря, суббота 18:00 Ливерпуль 1:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
31 тур
10 апреля, суббота 17:00 Ливерпуль 2:1 Астон Вилла
4 тур
4 октября, воскресенье 21:15 Астон Вилла 7:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2020/2021)
1/32 финала
8 января, пятница 22:45 Астон Вилла 1:4 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
33 тур
5 июля, воскресенье 18:30 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла
11 тур
2 ноября, суббота 18:00 Астон Вилла 1:2 Ливерпуль
Англия. Кубок лиги (2019/2020)
1/4 финала
17 декабря, вторник 22:45 Астон Вилла 5:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
14 февраля, воскресенье 17:05 Астон Вилла 0:6 Ливерпуль
7 тур
26 сентября, суббота 17:00 Ливерпуль 3:2 Астон Вилла
Англия. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
19 апреля, воскресенье 17:00 Астон Вилла 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
22 тур
17 января, суббота 18:00 Астон Вилла 0:2 Ливерпуль
4 тур
13 сентября, суббота 20:30 Ливерпуль 0:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
18 января, суббота 21:30 Ливерпуль 2:2 Астон Вилла
2 тур
24 августа, суббота 20:30 Астон Вилла 0:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
31 тур
31 марта, воскресенье 16:30 Астон Вилла 1:2 Ливерпуль
17 тур
15 декабря, суббота 19:00 Ливерпуль 1:3 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
32 тур
7 апреля, суббота 18:00 Ливерпуль 1:1 Астон Вилла
16 тур
18 декабря, воскресенье 18:05 Астон Вилла 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Астон Вилла 1:0 Ливерпуль
16 тур
6 декабря, понедельник 23:00 Ливерпуль 3:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
20 тур
29 декабря, вторник 22:45 Астон Вилла 0:1 Ливерпуль
3 тур
24 августа, понедельник 23:00 Ливерпуль 1:3 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
30 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Ливерпуль 5:0 Астон Вилла
3 тур
31 августа, воскресенье 19:00 Астон Вилла 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
23 тур
21 января, понедельник 23:00 Ливерпуль 2:2 Астон Вилла
1 тур
11 августа, суббота 20:15 Астон Вилла 1:2 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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