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Арсенал - Ноттингем Форест

12.08.2023, Суббота, 14:30 мск Англия. Премьер-лига, 1 тур Арсенал - Ноттингем Форест
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Матч начнется в 14:30 мск
П1
1.27
Х
6.1
П2
10
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Англия. Премьер-лига (2022/2023)
37 тур
20 мая, суббота 19:30 Ноттингем Форест 1:0 Арсенал
14 тур
30 октября, воскресенье 17:00 Арсенал 5:0 Ноттингем Форест
Англия. Кубок (2021/2022)
1/32 финала
9 января, воскресенье 20:10 Ноттингем Форест 1:0 Арсенал
Англия. Кубок лиги (2019/2020)
1/16 финала
24 сентября, вторник 21:45 Арсенал 5:0 Ноттингем Форест
Англия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
7 января, воскресенье 19:00 Ноттингем Форест 4:2 Арсенал
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/16 финала
20 сентября, вторник 21:45 Ноттингем Форест 0:4 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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