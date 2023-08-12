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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ноттингем Форест
Арсенал - Ноттингем Форест: обзор матча 12 августа 2023
Арсенал
12.08.2023, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
26'
Э. Нкетиа
32'
Б. Сака
82'
Т. Авонийи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Б. Уайт
90'
+3
90'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
О. Мангала
90'
Замена
К. Вуд
️️️️
Д. Уорролл
Замена
Габриэль
️️️️
Г. Мартинелли
86'
82'
ГОЛ! 2:1!
Т. Авонийи
Пас отдал
Э. Эланга
81'
Желтая карточка
О. Мангала
80'
Замена
Э. Эланга
️️️️
Б. Джонсон
Замена
Л. Троссард
️️️️
Э. Нкетиа
73'
72'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
О. Эйна
71'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
Данило
Замена
Т. Томиясу
️️️️
Х. Тимбер
50'
Желтая карточка
Х. Тимбер
45'
+5
ГОЛ! 2:0!
Б. Сака
Пас отдал
В. Салиба
32'
28'
Желтая карточка
О. Эйна
ГОЛ! 1:0!
Э. Нкетиа
Пас отдал
Г. Мартинелли
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
8
Данило
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Арсенал
1
Карл Хейн
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
3
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
3-1-1-3-2
32
Рэмсдейл
4
Уайт
2
Салиба
12
Тимбер
41
Райс
18
Парти
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
9
Нкетиа
29
Хаверц
3-4-2-1
30
Тернер
6
Уорролл
26
Маккена
30
Боли
34
Эйна
23
Мангала
8
Данило
92
Орье
10
Гиббс-Уайт
22
Йетс
22
Джонсон
7
Мартинелли
6
Габриэль
6
Габриэль
7
Мартинелли
12
Тимбер
5
Томиясу
5
Томиясу
12
Тимбер
9
Нкетиа
19
Троссард
19
Троссард
9
Нкетиа
34
Эйна
3
Уильямс
3
Уильямс
34
Эйна
23
Мангала
8
Куяте
8
Куяте
23
Мангала
22
Джонсон
19
Эланга
19
Эланга
22
Джонсон
8
Данило
14
Авонийи
14
Авонийи
8
Данило
6
Уорролл
9
Вуд
9
Вуд
6
Уорролл
Остались в запасе
Арсенал
Ноттингем Форест
1
Карл Хейн
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
3
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
34
Этан Хорват
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
3
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Арсенал - Ноттингем Форест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
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