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Фламенго - Атлетико Минейро

25.11.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 36 тур Фламенго - Атлетико Минейро
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
17 тур
29 июля, суббота 00:00 Атлетико Минейро Фламенго
Бразилия. Серия А 2022
32 тур
16 октября, воскресенье 02:30 Фламенго 1:0 Атлетико Минейро
13 тур
19 июня, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 2:0 Фламенго
Бразилия. Серия А 2021
29 тур
31 октября, воскресенье 01:00 Фламенго 1:0 Атлетико Минейро
10 тур
8 июля, четверг 01:00 Атлетико Минейро 2:1 Фламенго
Бразилия. Серия А 2020
20 тур
9 ноября, понедельник 00:15 Атлетико Минейро 4:0 Фламенго
1 тур
9 августа, воскресенье 22:00 Фламенго 0:1 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2019
24 тур
11 октября, пятница 02:00 Фламенго 3:1 Атлетико Минейро
5 тур
19 мая, воскресенье 01:00 Атлетико Минейро 2:1 Фламенго
Бразилия. Серия А 2018
26 тур
23 сентября, воскресенье 22:00 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро
7 тур
27 мая, воскресенье 03:00 Атлетико Минейро 0:1 Фламенго
Бразилия. Серия А 2017
20 тур
13 августа, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 2:0 Фламенго
1 тур
13 мая, суббота 22:00 Фламенго 1:1 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2016
33 тур
29 октября, суббота 21:30 Атлетико Минейро 2:2 Фламенго
14 тур
10 июля, воскресенье 17:00 Фламенго 2:0 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2015
27 тур
20 сентября, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 4:1 Фламенго
8 тур
20 июня, суббота 22:30 Фламенго 0:2 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2014
35 тур
20 ноября, четверг 03:00 Атлетико Минейро 4:0 Фламенго
16 тур
21 августа, четверг 05:00 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2013
30 тур
20 октября, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 1:0 Фламенго
11 тур
4 августа, воскресенье 00:00 Фламенго 3:0 Атлетико Минейро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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