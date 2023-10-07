Палмейрас - Атлетико Минейро

|8 тур
|27 мая, суббота
|00:00
|Атлетико Минейро
|Палмейрас
|8 тур
|27 мая, суббота
|00:00
|Атлетико Минейро
|Палмейрас
|28 тур
|29 сентября, четверг
|03:45
|Атлетико Минейро
|0:1
|Палмейрас
|9 тур
|5 июня, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|0:0
|Атлетико Минейро
|35 тур
|24 ноября, среда
|03:30
|Палмейрас
|2:2
|Атлетико Минейро
|16 тур
|15 августа, воскресенье
|01:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Палмейрас
|38 тур
|26 февраля, пятница
|03:30
|Атлетико Минейро
|2:0
|Палмейрас
|19 тур
|2 ноября, понедельник
|23:00
|Палмейрас
|3:0
|Атлетико Минейро
|23 тур
|6 октября, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|1:1
|Атлетико Минейро
|4 тур
|12 мая, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|0:2
|Палмейрас
|33 тур
|11 ноября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|1:1
|Палмейрас
|14 тур
|22 июля, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|3:2
|Атлетико Минейро
|23 тур
|9 сентября, суббота
|22:00
|Атлетико Минейро
|1:1
|Палмейрас
|4 тур
|4 июня, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|0:0
|Атлетико Минейро
|35 тур
|18 ноября, пятница
|02:00
|Атлетико Минейро
|1:1
|Палмейрас
|16 тур
|24 июля, воскресенье
|17:00
|Палмейрас
|0:1
|Атлетико Минейро
|20 тур
|24 августа, понедельник
|00:30
|Атлетико Минейро
|2:1
|Палмейрас
|1 тур
|10 мая, воскресенье
|00:30
|Палмейрас
|2:2
|Атлетико Минейро
|33 тур
|9 ноября, воскресенье
|00:30
|Палмейрас
|0:2
|Атлетико Минейро
|14 тур
|11 августа, понедельник
|01:30
|Атлетико Минейро
|2:1
|Палмейрас
|1/4 финала
ответный матч
|11 ноября, четверг
|02:50
|Палмейрас
|2:0
|Атлетико Минейро
|1/4 финала
ответный матч
|28 октября, четверг
|01:45
|Атлетико Минейро
|1:1
|Палмейрас
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0