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Атлетико Минейро - Палмейрас

27.05.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 8 тур Атлетико Минейро - Палмейрас
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
28 тур
29 сентября, четверг 03:45 Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас
9 тур
5 июня, воскресенье 22:00 Палмейрас 0:0 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2021
35 тур
24 ноября, среда 03:30 Палмейрас 2:2 Атлетико Минейро
16 тур
15 августа, воскресенье 01:00 Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2020
38 тур
26 февраля, пятница 03:30 Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас
19 тур
2 ноября, понедельник 23:00 Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2019
23 тур
6 октября, воскресенье 22:00 Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро
4 тур
12 мая, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2018
33 тур
11 ноября, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас
14 тур
22 июля, воскресенье 22:00 Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2017
23 тур
9 сентября, суббота 22:00 Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас
4 тур
4 июня, воскресенье 22:00 Палмейрас 0:0 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2016
35 тур
18 ноября, пятница 02:00 Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас
16 тур
24 июля, воскресенье 17:00 Палмейрас 0:1 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2015
20 тур
24 августа, понедельник 00:30 Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас
1 тур
10 мая, воскресенье 00:30 Палмейрас 2:2 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2014
33 тур
9 ноября, воскресенье 00:30 Палмейрас 0:2 Атлетико Минейро
14 тур
11 августа, понедельник 01:30 Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас
Южноамериканский Кубок 2010
1/4 финала
ответный матч		 11 ноября, четверг 02:50 Палмейрас 2:0 Атлетико Минейро
1/4 финала
ответный матч		 28 октября, четверг 01:45 Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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