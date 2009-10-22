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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - ЧФР Клуж
Спарта - ЧФР Клуж: обзор матча 22 октября 2009
Спарта
22.10.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 3 тур
2 : 0
Завершен
ЧФР Клуж
32'
Р. Хубник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - ЧФР Клуж
Желтая карточка
Н. Кларо
Замена
М. Стрештик
️️️️
Л. Калоуда
Замена
Н. Хохенедер
️️️️
К. Вацек
Замена
А. Прудников
️️️️
В. Кадлец
Замена
С. Бус
️️️️
Л. Траоре
Желтая карточка
Л. Калоуда
Желтая карточка
О. Кушнир
Замена
Б. Мара
️️️️
С. Пералта
Замена
С. Дюбарбье
️️️️
Ч. Деяк
Желтая карточка
Р. Каду
Желтая карточка
Л. Траоре
ГОЛ! 1:0!
Р. Хубник
17'
Желтая карточка
Ч. Деяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
29
Яромир Блажек
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
2
Томаш Ржепка
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
3
Ондрей Кушнир
ПЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
2
Денис Ковба
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Хованек
ЧФР Клуж
98
Нуну Кларо
ВР
4
Кристиан Панин
ЛЗ
16
Эдимар
ЛЗ
19
Нельсон Кабрера
ЦЗ
12
Рикардо Каду
ЦЗ
8
Сикшто Пералта
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
66
Рикардо Дани
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
99
Ней
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Спарта
1
Матуш Козачик
ВР
45
Владимир Швец
ЦЗ
4
Никлас Хохенедер
ЦЗ
21
Марек Стрештик
ЦП
10
Мартин Жироуш
ЦФ
9
Мартин Земан
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
ЧФР Клуж
33
Эдуард Станчу
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
80
Тони
ЦЗ
15
Уго Алкантара
ЦЗ
6
Габриэль Мурешан
ОП
23
Богдан Мара
ПП
19
Сергиу Бус
ЦФ
4-3-2
29
Блажек
3
Памич
2
Ржепка
4
Хубник
3
Кушнир
10
Калоуда
7
Вацек
2
Ковба
2
Бони
77
Кадлец
4-4-2
98
Кларо
4
Панин
19
Кабрера
12
Каду
16
Эдимар
10
Деяк
66
Дани
19
Кулио
8
Пералта
90
Траоре
99
Ней
10
Калоуда
21
Стрештик
21
Стрештик
10
Калоуда
7
Вацек
4
Хохенедер
4
Хохенедер
7
Вацек
77
Кадлец
89
Прудников
89
Прудников
77
Кадлец
90
Траоре
19
Бус
19
Бус
90
Траоре
10
Деяк
16
Дюбарбье
16
Дюбарбье
10
Деяк
8
Пералта
23
Мара
23
Мара
8
Пералта
Остались в запасе
Спарта
ЧФР Клуж
10
Мартин Жироуш
ЦФ
45
Владимир Швец
ЦЗ
1
Матуш Козачик
ВР
9
Мартин Земан
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Хованек
80
Тони
ЦЗ
33
Эдуард Станчу
ВР
15
Уго Алкантара
ЦЗ
6
Габриэль Мурешан
ОП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
10
Мартин Жироуш
ЦФ
45
Владимир Швец
ЦЗ
1
Матуш Козачик
ВР
9
Мартин Земан
ЦФ
Остались в запасе
80
Тони
ЦЗ
33
Эдуард Станчу
ВР
15
Уго Алкантара
ЦЗ
6
Габриэль Мурешан
ОП
Главный тренер
Йозеф Хованек
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Спарта - ЧФР Клуж
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
12.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Дженерали Арена
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