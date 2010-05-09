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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Арсенал
Металлист - Арсенал: обзор матча 09 мая 2010
Металлист
09.05.2010, воскресенье, 17:00
Чемпионат Украины, 30 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
37'
Фининьо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Арсенал
Замена
В. Слюсар
️️️️
А. Рыкун
Замена
Р. Гусев
️️️️
А. Старгородский
Замена
Е. Евсеев
️️️️
Ф. Шоава
Замена
В. Лысенко
️️️️
С. Пшеничных
ГОЛ! 1:0!
Фининьо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
13
Фининьо
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
5
Олег Шелаев
ОП
8
Эдмар
ЦП
0
Александр Рыкун
АП
70
Жажа
ЦФ
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
16
Максим Шацких
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Металлист
12
Дмитрий Жданков
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
11
Сергей Барилко
ЦП
15
Валентин Слюсар
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
50
Ика Мепория
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
75
Игорь Бровко
ЦФ
3-3-1-2-1
29
Горяинов
26
Обрадович
37
Бордиян
18
Гуйе
13
Фининьо
5
Шелаев
19
Пшеничных
8
Эдмар
16
Олейник
0
Рыкун
70
Жажа
4-4-2
1
Рева
48
Данилов
23
Шершун
6
Шоава
38
Ещенко
11
Старгородский
90
Богданов
35
Грицай
16
Шацких
7
Мазилу
9
Воробей
0
Рыкун
15
Слюсар
15
Слюсар
0
Рыкун
19
Пшеничных
7
Лысенко
7
Лысенко
19
Пшеничных
6
Шоава
16
Евсеев
16
Евсеев
6
Шоава
11
Старгородский
8
Гусев
8
Гусев
11
Старгородский
Остались в запасе
Металлист
Арсенал
11
Сергей Барилко
ЦП
12
Дмитрий Жданков
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
14
Антон Поступаленко
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
75
Игорь Бровко
ЦФ
50
Ика Мепория
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
12
Дмитрий Жданков
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
14
Антон Поступаленко
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Остались в запасе
75
Игорь Бровко
ЦФ
50
Ика Мепория
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
Статистика матча Металлист - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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Металлист
Арсенал
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2021.07.11 20:05
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