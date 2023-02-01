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Рома - Кремонезе

01.02.2023, Среда, 23:00 мск Рим, стадион Олимпико Италия. Кубок, 1/4 финала Рома - Кремонезе
Италия. Серия А (2022/2023)
2 тур
22 августа, понедельник 19:30 Рома 1:0 Кремонезе
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