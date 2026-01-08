08.01.2026, четверг, 20:30
Италия. Серия А, 19 тур
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Кремонезе
Кремонезе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
20
Франко Васкес
АП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Аудеро
42
Терраччано
3
Пеццелла
15
Бьянкетти
6
Башкиротто
15
Флориани
22
Пайеро
38
Бондо
17
Йонсен
90
Бонаццоли
9
Варди
4-1-2-1-2
1
Каприле
4
Цаппа
5
Луперто
15
Родригес
26
Мина
18
Прати
8
Адопо
70
Гаэтано
2
Палестра
29
Боррелли
11
Лувумбо
17
Йонсен
4
Барбиери
4
Барбиери
17
Йонсен
22
Пайеро
33
Грасси
33
Грасси
22
Пайеро
38
Бондо
27
Вандепутте
27
Вандепутте
38
Бондо
3
Пеццелла
24
Дзербин
24
Дзербин
3
Пеццелла
9
Варди
19
Санабрия
19
Санабрия
9
Варди
11
Лувумбо
33
Оберт
33
Оберт
11
Лувумбо
18
Прати
36
Маццителли
36
Маццителли
18
Прати
26
Мина
94
Эспозито
94
Эспозито
26
Мина
70
Гаэтано
90
Кылыксой
90
Кылыксой
70
Гаэтано
4
Цаппа
19
Трепи
19
Трепи
4
Цаппа
Остались в запасе
Кремонезе
Кальяри
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
20
Франко Васкес
АП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
23
Nicola Pintus
ЦЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
3
Рияд Идрисси
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
20
Франко Васкес
АП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
23
Nicola Pintus
ЦЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
3
Рияд Идрисси
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Кремонезе - Кальяри
2
2
Всего ударов по воротам
12
21
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
16
12
Офсайды
0
1
Количество передач
405
517
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.81
1.8
xGP (предотвращенные голы)
-0.25
-0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Кальяри», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»