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  • «Кремонезе» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2026

«Кремонезе» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2026

8 января, 19:20
Кремонезе
08.01.2026, четверг, 20:30
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 2
Завершен
Кальяри
4' Д. Йонсен 29' Д. Варди
51' М. Адопо 88' Я. Трепи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К) ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
22
Мартин Пайеро
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
26
Йерри Мина
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
(К) ПЗ
18
Маттео Прати
ОП
8
Мишель Адопо
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Кремонезе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
20
Франко Васкес
АП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Кальяри
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
23
Nicola Pintus
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
19
Яэль Трепи
ЦФ
3
Рияд Идрисси
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Аудеро
42
Терраччано
3
Пеццелла
15
Бьянкетти
6
Башкиротто
15
Флориани
22
Пайеро
38
Бондо
17
Йонсен
90
Бонаццоли
9
Варди
4-1-2-1-2
1
Каприле
4
Цаппа
5
Луперто
15
Родригес
26
Мина
18
Прати
8
Адопо
70
Гаэтано
2
Палестра
29
Боррелли
11
Лувумбо
17
Йонсен
4
Барбиери
4
Барбиери
17
Йонсен
22
Пайеро
33
Грасси
33
Грасси
22
Пайеро
38
Бондо
27
Вандепутте
27
Вандепутте
38
Бондо
3
Пеццелла
24
Дзербин
24
Дзербин
3
Пеццелла
9
Варди
19
Санабрия
19
Санабрия
9
Варди
11
Лувумбо
33
Оберт
33
Оберт
11
Лувумбо
18
Прати
36
Маццителли
36
Маццителли
18
Прати
26
Мина
94
Эспозито
94
Эспозито
26
Мина
70
Гаэтано
90
Кылыксой
90
Кылыксой
70
Гаэтано
4
Цаппа
19
Трепи
19
Трепи
4
Цаппа
Остались в запасе
Кремонезе
Кальяри
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
20
Франко Васкес
АП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
23
Nicola Pintus
ЦЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
3
Рияд Идрисси
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Франческо Фолино
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
20
Франко Васкес
АП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
23
Nicola Pintus
ЦЗ
27
Джозеф Литета
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
3
Рияд Идрисси
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Кремонезе - Кальяри
2
2
Всего ударов по воротам
12
21
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
16
12
Офсайды
0
1
Количество передач
405
517
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.81
1.8
xGP (предотвращенные голы)
-0.25
-0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Кальяри», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе»«Кальяри»

«Кремонезе» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Кремонезе
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