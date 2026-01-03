Введите ваш ник на сайте
«Фиорентина» – «Кремонезе»: прогноз и ставки на матч 4 января 2026 с коэффициентом 1.85

03 января 2026 9:35
Фиорентина - Кремонезе
04 янв. 2026, воскресенье 17:00 | Италия. Серия А, 18 тур
1.85
Обе забьют — да
4 января в рамках 18 тура Серии А «Фиорентина» примет «Кремонезе». Для хозяев этот матч имеет критическое значение: команда замыкает таблицу и остро нуждается в очках. Гости чувствуют себя спокойнее, располагаясь в середине чемпионата, однако их текущая форма также не выглядит идеальной. Встреча обещает быть напряженной и прагматичной.

«Фиорентина»

Сезон для «Фиорентины» складывается крайне тяжело. После 17 туров команда набрала всего 9 очков и занимает 20 место. Несмотря на это, в атаке коллектив смотрится не так безнадежно: в последних пяти матчах забито 8 мячей, в среднем 1.60 за игру. Основной проблемой остается оборона – команда пропускает уже в 14 матчах подряд, а в последних пяти встречах получила 6 голов. Потенциал впереди есть, но ошибки в защите регулярно сводят усилия на нет.

«Кремонезе»

«Кремонезе» располагается на 12 месте с 21 очком и чувствует себя значительно увереннее. Команда не выигрывает три последних матча, однако сохраняет стабильность в атаке, забивая в каждом из трех предыдущих туров. В последних пяти играх «Кремонезе» забил 5 мячей и пропустил 4, демонстрируя аккуратный и сбалансированный футбол без резких перепадов по качеству игры.

Факты о командах

«Фиорентина»

  • Пропускает в 14 матчах подряд в Серии А
  • Забивает в среднем 1.60 гола за последние 5 игр
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за последние 5 матчей
  • Не проигрывает «Кремонезе» в 9 очных встречах подряд

«Кремонезе»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах Серии А
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за последние 5 игр
  • Забивает в среднем 1.00 гола за последние 5 матчей

Личные встречи
83% (5)
17% (1)
0% (0)
15
Забитых мячей
3
2.5
В среднем за матч
0.5
7:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  7:1
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
1 : 0
04.01.2026
Кремонезе
Италия. Кубок, 1/2 финала
Фиорентина
0 : 0
27.04.2023
Кремонезе
Италия. Кубок, 1/2 финала
Кремонезе
0 : 2
05.04.2023
Фиорентина
Италия. Серия А, 26 тур
Кремонезе
0 : 2
12.03.2023
Фиорентина
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
3 : 2
14.08.2022
Кремонезе
Товарищеские матчи,
Фиорентина
7 : 1
24.07.2013
Кремонезе
Показать все

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Кремонезе»

Матч ожидается упорным. «Фиорентина» будет вынуждена играть первым номером из-за турнирного положения, а «Кремонезе» сделает ставку на организованную оборону и контратаки. Учитывая проблемы хозяев в защите и стабильность гостей впереди, обмен голами выглядит вероятным сценарием, но фактор домашнего поля может помочь «Фиорентине» избежать поражения.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85
  • Фора «Фиорентина» (0) – коэффициент 1.90

1.85
Обе забьют — да
Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Кремонезе Фиорентина
Рекомендуем
