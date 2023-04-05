Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Кремонезе - Фиорентина
Кремонезе - Фиорентина: обзор матча 05 апреля 2023
Кремонезе
05.04.2023, среда, 22:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
0 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Фиорентина
20'
А. Кабрал
75'
Н. Гонсалес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Фиорентина
86'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Н. Иконе
86'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
Р. Мандрагора
82'
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Кабрал
Замена
Л. Лочошвили
️️️️
М. Бенасси
76'
75'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Н. Гонсалес
Красная карточка
Э. Айву
73'
70'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
А. Барак
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Д. Чиофани
67'
Замена
Л. Серникола
️️️️
М. Бьянкетти
63'
Замена
С. Дессер
️️️️
Ф. Тсаджут
46'
Замена
К. Буонаюто
️️️️
М. Кастаньетти
46'
38'
Желтая карточка
Л. Мартинес
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Кабрал
Пас отдал
К. Бираги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Микеле Кастаньетти
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Пабло Галдамес
ОП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
4-2-2-2
1
Сарр
14
Валери
15
Бьянкетти
22
Васкес
4
Айву
18
Пикель
4
Кастаньетти
24
Бенасси
8
Мейте
74
Тсаджут
9
Чиофани
4-1-1-3-1
1
Террачиано
17
Додо
28
Мартинес
44
Игор
3
Бираги
8
Мандрагора
4
Амрабат
93
Иконе
72
Барак
31
Гонсалес
19
Кабрал
15
Бьянкетти
17
Серникола
17
Серникола
15
Бьянкетти
24
Бенасси
24
Лочошвили
24
Лочошвили
24
Бенасси
4
Кастаньетти
92
Буонаюто
92
Буонаюто
4
Кастаньетти
74
Тсаджут
9
Дессер
9
Дессер
74
Тсаджут
9
Чиофани
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
9
Чиофани
72
Барак
7
Бонавентура
7
Бонавентура
72
Барак
8
Мандрагора
8
Кастровилли
8
Кастровилли
8
Мандрагора
93
Иконе
7
Брекало
7
Брекало
93
Иконе
19
Кабрал
9
Йович
9
Йович
19
Кабрал
Остались в запасе
Кремонезе
Фиорентина
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Кремонезе - Фиорентина
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Джованни Зини
Где смотреть матч:
Okko
Новости команд
Все
Кремонезе
Фиорентина
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
Определился 3-й клуб, вылетевший из Серии A
25 мая
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+