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Расписание матчей
Италия. Кубок
Фиорентина - Кремонезе
Фиорентина - Кремонезе: обзор матча 27 апреля 2023
Фиорентина
27.04.2023, четверг, 22:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
0 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Кремонезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Кремонезе
Замена
А. Бьянко
️️️️
Н. Гонсалес
90'
+1
Замена
С. Амрабат
️️️️
Г. Кастровилли
83'
82'
Желтая карточка
Л. Серникола
70'
Замена
М. Кастаньетти
️️️️
Ф. Афена-Гьян
67'
Замена
К. Буонаюто
️️️️
Д. Куальята
Замена
Л. Раньери
️️️️
Игор
64'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Н. Иконе
64'
Желтая карточка
Игор
59'
56'
Замена
С. Дессер
️️️️
Д. Окереке
46'
Замена
Э. Валери
️️️️
П. Гильоне
Желтая карточка
Додо
39'
21'
Желтая карточка
П. Гильоне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Лука Йович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
99
Альберто Бассо
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Террачиано
3
Бираги
31
Миленкович
44
Игор
17
Додо
8
Мандрагора
8
Кастровилли
31
Гонсалес
72
Барак
93
Иконе
19
Кабрал
3-4-1-2
1
Сарр
17
Серникола
24
Лочошвили
25
Феррари
18
Гильоне
18
Пикель
4
Галдамес
12
Куальята
8
Мейте
29
Окереке
13
Афена-Гьян
44
Игор
20
Раньери
20
Раньери
44
Игор
31
Гонсалес
42
Бьянко
42
Бьянко
31
Гонсалес
8
Кастровилли
4
Амрабат
4
Амрабат
8
Кастровилли
93
Иконе
23
Соттиль
23
Соттиль
93
Иконе
18
Гильоне
14
Валери
14
Валери
18
Гильоне
13
Афена-Гьян
4
Кастаньетти
4
Кастаньетти
13
Афена-Гьян
12
Куальята
92
Буонаюто
92
Буонаюто
12
Куальята
29
Окереке
9
Дессер
9
Дессер
29
Окереке
Остались в запасе
Фиорентина
Кремонезе
31
Микеле Черофолини
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
21
Джанлука Саро
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
99
Альберто Бассо
ЦФ
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Кристиан Аселла
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
99
Альберто Бассо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Фиорентина - Кремонезе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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