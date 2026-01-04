04.01.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
Кремонезе
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
3
Раньери
15
Комуццо
5
Понграчич
65
Паризи
8
Мандрагора
20
Додо
27
Ндур
44
Фаджоли
11
Гюдмюндссон
91
Пикколи
3-2-2-1-2
25
Аудеро
6
Башкиротто
23
Фолино
3
Пеццелла
42
Терраччано
4
Барбиери
22
Пайеро
38
Бондо
27
Вандепутте
9
Варди
90
Бонаццоли
3
Раньери
8
Госенс
8
Госенс
3
Раньери
27
Ндур
29
Фортини
29
Фортини
27
Ндур
8
Мандрагора
41
Кавилья
41
Кавилья
8
Мандрагора
65
Паризи
10
Соломон
10
Соломон
65
Паризи
11
Гюдмюндссон
9
Кен
9
Кен
11
Гюдмюндссон
38
Бондо
33
Грасси
33
Грасси
38
Бондо
27
Вандепутте
20
Васкес
20
Васкес
27
Вандепутте
22
Пайеро
24
Дзербин
24
Дзербин
22
Пайеро
90
Бонаццоли
19
Санабрия
19
Санабрия
90
Бонаццоли
9
Варди
29
Мумбанья
29
Мумбанья
9
Варди
Остались в запасе
Фиорентина
Кремонезе
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
60
Эдди Куадио
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
75
Eman Kospo
ЦЗ
19
Симон Сом
ОП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
17
Деннис Йонсен
ЛВ
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
60
Эдди Куадио
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
75
Eman Kospo
ЦЗ
19
Симон Сом
ОП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
17
Деннис Йонсен
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Фиорентина - Кремонезе
1
2
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
19
Офсайды
0
1
Количество передач
518
283
Сейвы
2
7
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.06
0.73
xGP (предотвращенные голы)
0.84
0.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Кремонезе», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Кремонезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»