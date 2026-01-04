Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Фиорентина» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

«Фиорентина» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

4 января, 15:50
Фиорентина
04.01.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Кремонезе
90+2' М. Кен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К) ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Кремонезе
25
Эмиль Аудеро
ВР
23
Франческо Фолино
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
22
Мартин Пайеро
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
29
Никколо Фортини
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
75
Eman Kospo
ЦЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Кремонезе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
10
Маттиа Валоти
ЦП
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
3
Раньери
15
Комуццо
5
Понграчич
65
Паризи
8
Мандрагора
20
Додо
27
Ндур
44
Фаджоли
11
Гюдмюндссон
91
Пикколи
3-2-2-1-2
25
Аудеро
6
Башкиротто
23
Фолино
3
Пеццелла
42
Терраччано
4
Барбиери
22
Пайеро
38
Бондо
27
Вандепутте
9
Варди
90
Бонаццоли
3
Раньери
8
Госенс
8
Госенс
3
Раньери
27
Ндур
29
Фортини
29
Фортини
27
Ндур
8
Мандрагора
41
Кавилья
41
Кавилья
8
Мандрагора
65
Паризи
10
Соломон
10
Соломон
65
Паризи
11
Гюдмюндссон
9
Кен
9
Кен
11
Гюдмюндссон
38
Бондо
33
Грасси
33
Грасси
38
Бондо
27
Вандепутте
20
Васкес
20
Васкес
27
Вандепутте
22
Пайеро
24
Дзербин
24
Дзербин
22
Пайеро
90
Бонаццоли
19
Санабрия
19
Санабрия
90
Бонаццоли
9
Варди
29
Мумбанья
29
Мумбанья
9
Варди
Остались в запасе
Фиорентина
Кремонезе
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
60
Эдди Куадио
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
75
Eman Kospo
ЦЗ
19
Симон Сом
ОП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
17
Деннис Йонсен
ЛВ
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
60
Эдди Куадио
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
75
Eman Kospo
ЦЗ
19
Симон Сом
ОП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
17
Деннис Йонсен
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Фиорентина - Кремонезе
1
2
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
19
Офсайды
0
1
Количество передач
518
283
Сейвы
2
7
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.06
0.73
xGP (предотвращенные голы)
0.84
0.84

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Кремонезе», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Кремонезе»

«Фиорентина» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кремонезе Фиорентина
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
1
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
2
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
5
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
11
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+