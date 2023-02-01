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Расписание матчей
Италия. Кубок
Рома - Кремонезе
Рома - Кремонезе: обзор матча 01 февраля 2023
Рома
01.02.2023, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Кремонезе
90+4'
А. Белотти
28'
С. Дессер (П)
49'
З. Челик (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рома - Кремонезе
ГОЛ! 1:2!
А. Белотти
Пас отдал
Т. Абрахам
90'
+4
83'
Замена
П. Галдамес
️️️️
М. Кастаньетти
81'
Желтая карточка
М. Сарр
67'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
Ф. Тсаджут
64'
Замена
М. Бенасси
️️️️
Ч. Пикель
62'
Желтая карточка
А. Феррари
60'
Желтая карточка
Э. Айву
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Б. Тахирович
57'
49'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
З. Челик
46'
Замена
Д. Окереке
️️️️
С. Дессер
46'
Замена
Э. Валери
️️️️
Ф. Афена-Гьян
Замена
Н. Матич
️️️️
М. Кумбула
46'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Д. Манчини
46'
Замена
Н. Залевски
️️️️
Б. Кристанте
46'
Замена
П. Дибала
️️️️
К. Вольпато
46'
29'
Желтая карточка
С. Дессер
Желтая карточка
Д. Манчини
29'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Дессер
Желтая карточка
Р. Патрисиу
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Микеле Кастаньетти
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ОП
2
Мади Камара
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
4-2-3-1
1
Патрисиу
23
Манчини
3
Кумбула
3
Ибаньес
2
Челик
4
Кристанте
4
Тахирович
8
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
7
Вольпато
11
Белотти
4-2-1-3
1
Сарр
18
Гильоне
15
Бьянкетти
4
Айву
25
Феррари
18
Пикель
4
Кастаньетти
8
Мейте
74
Тсаджут
9
Дессер
13
Афена-Гьян
4
Кристанте
59
Залевски
59
Залевски
4
Кристанте
23
Манчини
6
Смоллинг
6
Смоллинг
23
Манчини
3
Кумбула
18
Матич
18
Матич
3
Кумбула
7
Вольпато
21
Дибала
21
Дибала
7
Вольпато
4
Тахирович
18
Абрахам
18
Абрахам
4
Тахирович
13
Афена-Гьян
14
Валери
14
Валери
13
Афена-Гьян
4
Кастаньетти
4
Галдамес
4
Галдамес
4
Кастаньетти
18
Пикель
24
Бенасси
24
Бенасси
18
Пикель
9
Дессер
29
Окереке
29
Окереке
9
Дессер
74
Тсаджут
9
Чиофани
9
Чиофани
74
Тсаджут
Остались в запасе
Рома
Кремонезе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
2
Мади Камара
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
2
Мади Камара
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Рома - Кремонезе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
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