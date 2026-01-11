Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ювентус» – «Кремонезе»: прогноз и ставки на матч 12 января 2026 с коэффициентом 1.75

11 января 2026 9:20
Ювентус - Кремонезе
12 янв. 2026, понедельник 22:45 | Италия. Серия А, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Индивидуальный тотал «Кремонезе» меньше 1.0
Сделать ставку

Матч 20 тура Серии А между «Ювентусом» и «Кремонезе» проходит в разном турнирном контексте для команд. Туринцы ведут борьбу за места в зоне еврокубков и находятся в хорошем игровом тонусе, тогда как гости застряли в середине таблицы и переживают затяжную серию без побед. С учетом текущей формы соперников «Ювентус» подходит к встрече в статусе очевидного фаворита.

«Ювентус»

Команда уверенно проводит зимний отрезок. «Ювентус» не проигрывает в шести матчах подряд, регулярно набирает очки и отличается надежной игрой в обороне. За последние пять туров туринцы пропустили всего два мяча, а средний показатель – 0.40 гола за матч. В атаке команда также стабильна: серия с забитыми мячами достигла 11 встреч, а в среднем «Ювентус» забивает 1.80 гола за игру.

«Кремонезе»

Гости находятся в противоположном состоянии. «Кремонезе» не может выиграть уже пять матчей подряд и испытывает сложности с результативностью. За последние пять туров команда забила лишь два мяча, что отражает проблемы в позиционной атаке. При этом оборона регулярно дает сбои – 6 пропущенных голов за тот же отрезок. На фоне уверенной игры «Ювентуса» эти показатели выглядят тревожно.

Факты о командах

«Ювентус»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 0.40 пропущено за 5 игр
  • Побеждает «Кремонезе» в 3 последних очных встречах

«Кремонезе»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем: 0.40 забито, 1.20 пропущено за 5 игр
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • Проиграл «Ювентусу» 3 последних очных матча

Личные встречи
100% (4)
0% (0)
0% (0)
10
Забитых мячей
1
2.5
В среднем за матч
0.25
5:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  5:0
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
5 : 0
12.01.2026
Кремонезе
Италия. Серия А, 10 тур
Кремонезе
1 : 2
01.11.2025
Ювентус
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
2 : 0
14.05.2023
Кремонезе
Италия. Серия А, 16 тур
Кремонезе
0 : 1
04.01.2023
Ювентус

Прогноз на матч «Ювентус» – «Кремонезе»

Разница в форме и стабильности команд очевидна. «Ювентус» контролирует ход матчей, редко допускает моменты у своих ворот и эффективно реализует преимущество. «Кремонезе» же испытывает серьезные проблемы в атаке и вряд ли сможет навязать равную борьбу на выезде. Наиболее логичным выглядит сценарий уверенной победы хозяев с контролем счета.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «Кремонезе» меньше 1.0 – коэффициент 1.75

1.75
Индивидуальный тотал «Кремонезе» меньше 1.0
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Кремонезе Ювентус
Другие прогнозы
15.01.2026
20:30
1.70
Италия. Серия А, 16 тур
Верона - Болонья
Двойной шанс «Верона» (1X)
15.01.2026
22:45
1.75
Италия. Серия А, 16 тур
Комо - Милан
Тотал меньше 2.5 голов
15.01.2026
23:00
1.64
Испания. Кубок, 1/8 финала
Расинг - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 