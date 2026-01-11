Матч 20 тура Серии А между «Ювентусом» и «Кремонезе» проходит в разном турнирном контексте для команд. Туринцы ведут борьбу за места в зоне еврокубков и находятся в хорошем игровом тонусе, тогда как гости застряли в середине таблицы и переживают затяжную серию без побед. С учетом текущей формы соперников «Ювентус» подходит к встрече в статусе очевидного фаворита.

«Ювентус»

Команда уверенно проводит зимний отрезок. «Ювентус» не проигрывает в шести матчах подряд, регулярно набирает очки и отличается надежной игрой в обороне. За последние пять туров туринцы пропустили всего два мяча, а средний показатель – 0.40 гола за матч. В атаке команда также стабильна: серия с забитыми мячами достигла 11 встреч, а в среднем «Ювентус» забивает 1.80 гола за игру.

«Кремонезе»

Гости находятся в противоположном состоянии. «Кремонезе» не может выиграть уже пять матчей подряд и испытывает сложности с результативностью. За последние пять туров команда забила лишь два мяча, что отражает проблемы в позиционной атаке. При этом оборона регулярно дает сбои – 6 пропущенных голов за тот же отрезок. На фоне уверенной игры «Ювентуса» эти показатели выглядят тревожно.

Факты о командах

«Ювентус»

Не проигрывает в 6 последних матчах

Забивает в 11 матчах подряд

В среднем: 1.80 забито, 0.40 пропущено за 5 игр

Побеждает «Кремонезе» в 3 последних очных встречах

«Кремонезе»

Не выигрывает в 5 последних матчах

В среднем: 0.40 забито, 1.20 пропущено за 5 игр

Пропускает в 3 матчах подряд

Проиграл «Ювентусу» 3 последних очных матча

Прогноз на матч «Ювентус» – «Кремонезе»

Разница в форме и стабильности команд очевидна. «Ювентус» контролирует ход матчей, редко допускает моменты у своих ворот и эффективно реализует преимущество. «Кремонезе» же испытывает серьезные проблемы в атаке и вряд ли сможет навязать равную борьбу на выезде. Наиболее логичным выглядит сценарий уверенной победы хозяев с контролем счета.

Рекомендованные ставки: