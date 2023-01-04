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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кремонезе - Ювентус
Кремонезе - Ювентус: обзор матча 04 января 2023
Кремонезе
04.01.2023, среда, 20:30
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
90+1'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Ювентус
90'
+5
Желтая карточка
М. Кен
Желтая карточка
Л. Лочошвили
90'
+3
Замена
Д. Чиофани
️️️️
М. Бьянкетти
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Милик
Желтая карточка
Э. Валери
89'
85'
Замена
С. Айлинг
️️️️
Ф. Костич
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
С. Дессер
75'
Замена
Т. Миланезе
️️️️
М. Кастаньетти
75'
71'
Желтая карточка
Бремер
71'
Желтая карточка
А. Рабьо
Желтая карточка
С. Мейте
70'
Желтая карточка
С. Дессер
67'
67'
Замена
А. Рабьо
️️️️
У. МакКенни
67'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Ф. Миретти
Замена
Д. Хендри
️️️️
А. Феррари
59'
Замена
К. Буонаюто
️️️️
Д. Окереке
59'
Желтая карточка
А. Феррари
55'
55'
Замена
М. Кен
️️️️
Н. Фаджоли
55'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
М. Соуле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
3
Бремер
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Энцо Барренечеа
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-4-1-2
29
Карнесекки
25
Феррари
15
Бьянкетти
24
Лочошвили
17
Серникола
4
Кастаньетти
18
Пикель
14
Валери
8
Мейте
9
Дессер
29
Окереке
3-1-2-3-1
13
Щесны
13
Данило
4
Гатти
3
Бремер
5
Локателли
22
МакКенни
21
Миретти
18
Соуле
29
Фаджоли
18
Костич
30
Милик
25
Феррари
13
Хендри
13
Хендри
25
Феррари
4
Кастаньетти
62
Миланезе
62
Миланезе
4
Кастаньетти
29
Окереке
92
Буонаюто
92
Буонаюто
29
Окереке
15
Бьянкетти
9
Чиофани
9
Чиофани
15
Бьянкетти
9
Дессер
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
9
Дессер
18
Соуле
14
Кьеза
14
Кьеза
18
Соуле
21
Миретти
5
Паредес
5
Паредес
21
Миретти
22
МакКенни
12
Рабьо
12
Рабьо
22
МакКенни
18
Костич
16
Айлинг
16
Айлинг
18
Костич
29
Фаджоли
9
Кен
9
Кен
29
Фаджоли
Остались в запасе
Кремонезе
Ювентус
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
98
Лука Дзанимачча
ПВ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
98
Лука Дзанимачча
ПВ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кремонезе - Ювентус
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Джованни Зини
Где смотреть матч:
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