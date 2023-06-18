Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк
Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк: обзор матча 18 июня 2023
Ди Си Юнайтед
18.06.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 26 тур
1 : 2
Завершен
Реал Солт-Лейк
53'
C. Durkin
41'
П. Руис
51'
Д. Мусовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк
Замена
Д. Пинес
️️️️
C. Durkin
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
З. МакМат
Желтая карточка
Б. Хайнс-Айк
88'
Замена
K. Fletcher
️️️️
К. Дажоме
85'
85'
Замена
I. Paul
️️️️
Д. Мусовски
Желтая карточка
К. Дажоме
75'
75'
Замена
М. Найман
️️️️
J. Loffelsend
Замена
Э. Нахар
️️️️
G. Samake
70'
63'
Замена
М. Чанг
️️️️
Д. Луна
ГОЛ! 1:2!
C. Durkin
Пас отдал
Руан
53'
51'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мусовски
Желтая карточка
C. Durkin
50'
Замена
E. Hurtado
️️️️
М. Клих
46'
Замена
Руан
️️️️
Р. Канус
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
П. Руис
Пас отдал
Э. Броди
Красная карточка
С. Бирнбаум
26'
9'
Желтая карточка
П. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
72
Gaoussou Samake
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
33
Jacob Greene
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
13
Руан
ПЗ
27
Yamil Asad
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
14
Kristian Fletcher
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
24
Tomas Gomez
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
19
Боде Идальго
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
23
Ilijah Paul
ЦФ
3-4-1-2
21
15
Бирнбаум
33
Уильямс
4
Хайнс-Айк
43
Клих
27
О'Брайен
72
6
Канус
11
Дажоме
8
20
Бентеке
2-5-3
18
МакМат
19
15
Глад
17
Руис
87
Крейлах
11
Гомес
10
Луна
14
Энели
3
Броди
4
Вера
19
Мусовски
8
2
Пинес
2
Пинес
8
72
31
Нахар
31
Нахар
72
6
Канус
13
Руан
13
Руан
6
Канус
11
Дажоме
14
14
11
Дажоме
43
Клих
9
9
43
Клих
19
44
Найман
44
Найман
19
10
Луна
16
Чанг
16
Чанг
10
Луна
19
Мусовски
23
23
19
Мусовски
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Реал Солт-Лейк
26
Alex Bono
ВР
33
Jacob Greene
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
Главный тренер
Уэйн Руни
13
Гэвин Биверс
ВР
24
Tomas Gomez
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
33
Jacob Greene
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
24
Tomas Gomez
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
Новости команд
Все
Ди Си Юнайтед
Реал Солт-Лейк
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
2025.04.28 22:55
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
2025.04.28 22:55
Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год
2024.12.03 23:23
Мостовой оценил перспективы Миранчука в случае продолжения карьеры в МЛС
2024.07.04 13:13
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+