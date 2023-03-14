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Порту - Интер

14.03.2023, Вторник, 23:00 мск Порту, стадион Драгау Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига чемпионов, 1/8 финала , ответный матч Порту - Интер
Первый матч: 0 - 1
Лига чемпионов (2022/2023)
1/8 финала
первый матч		 22 февраля, среда 23:00 Интер 1:0 Порту
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