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Севилья - ПСВ

16.02.2023, Четверг, 23:00 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Трансляция: Матч! Футбол 2 Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Севилья - ПСВ
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