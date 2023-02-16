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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - ПСВ
Севилья - ПСВ: обзор матча 16 февраля 2023
Севилья
16.02.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
ПСВ
45+2'
Ю. Эн-Несири
50'
Л. Окампос
55'
Н. Гудель
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Севилья - ПСВ
90'
Замена
А. Обиспо
️️️️
А. Рамальо
90'
Замена
Ф. Мвене
️️️️
И. Сайбари
Желтая карточка
Э. Ламела
89'
74'
Замена
М. Жуниор
️️️️
П. ван Анхолт
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
М. Акунья
70'
Замена
Э. Ламела
️️️️
О. Торрес
70'
Замена
Сусо
️️️️
Ю. Эн-Несири
62'
62'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Л. де Йонг
62'
Замена
Т. Азар
️️️️
Г. Тил
Желтая карточка
Н. Гудель
59'
ГОЛ! 3:0!
Н. Гудель
Пас отдал
Л. Окампос
55'
ГОЛ! 2:0!
Л. Окампос
Пас отдал
О. Торрес
50'
Замена
Л. Окампос
️️️️
Б. Хиль
46'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Х. Навас
45'
+2
Замена
Фернандо
️️️️
Л. Баде
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
10
Сусо
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-4-1-1
37
Буну
21
Акунья
23
Ньянзу
5
Баде
16
Навас
8
Гудель
11
Ракитич
8
Торрес
19
Хордан
17
Хиль
21
Эн-Несири
4-1-2-2-1
44
Бенитес
4
Брэнтуэйт
4
Тезе
5
Рамальо
15
ван Анхолт
6
Сангаре
25
Верман
34
Сайбари
7
Симонс
20
Тил
26
де Йонг
21
Акунья
29
Монтиэль
29
Монтиэль
21
Акунья
5
Баде
5
Фернандо
5
Фернандо
5
Баде
17
Хиль
7
Окампос
7
Окампос
17
Хиль
21
Эн-Несири
10
Сусо
10
Сусо
21
Эн-Несири
8
Торрес
9
Ламела
9
Ламела
8
Торрес
15
ван Анхолт
17
Жуниор
17
Жуниор
15
ван Анхолт
5
Рамальо
4
Обиспо
4
Обиспо
5
Рамальо
34
Сайбари
2
Мвене
2
Мвене
34
Сайбари
20
Тил
9
Азар
9
Азар
20
Тил
26
де Йонг
21
Силва
21
Силва
26
де Йонг
Остались в запасе
Севилья
ПСВ
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Севилья - ПСВ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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