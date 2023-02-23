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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Севилья
ПСВ - Севилья: обзор матча 23 февраля 2023
ПСВ
23.02.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Севилья
77'
Л. де Йонг
90+5'
Ф. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Севилья
ГОЛ! 2:0!
Ф. Силва
Пас отдал
Х. Симонс
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Р. Мир
86'
Замена
Р. Мир
️️️️
Б. Хиль
Желтая карточка
Ф. Мвене
84'
82'
Желтая карточка
М. Дмитрович
79'
Желтая карточка
Т. Ньянзу
79'
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Х. Навас
ГОЛ! 1:0!
Л. де Йонг
77'
69'
Замена
Л. Окампос
️️️️
Ю. Эн-Несири
68'
Замена
Сусо
️️️️
О. Торрес
Замена
Ф. Силва
️️️️
Э. Гутьеррес
62'
Замена
М. Жуниор
️️️️
П. ван Анхолт
62'
33'
Желтая карточка
М. Акунья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
2
Джейсон ван Дуйвен
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
3
Диего Хормиго
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Ману Буэно
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
10
Сусо
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
4-2-3-1
44
Бенитес
15
ван Анхолт
4
Брэнтуэйт
5
Рамальо
2
Мвене
25
Верман
35
Гутьеррес
7
Симонс
20
Тил
11
Бакайоко
26
де Йонг
4-1-3-1-1
37
Буну
16
Навас
13
Теллес
23
Ньянзу
21
Акунья
5
Фернандо
8
Торрес
19
Хордан
11
Ракитич
17
Хиль
21
Эн-Несири
15
ван Анхолт
17
Жуниор
17
Жуниор
15
ван Анхолт
35
Гутьеррес
21
Силва
21
Силва
35
Гутьеррес
16
Навас
29
Монтиэль
29
Монтиэль
16
Навас
21
Эн-Несири
7
Окампос
7
Окампос
21
Эн-Несири
8
Торрес
10
Сусо
10
Сусо
8
Торрес
17
Хиль
17
Мир
17
Мир
17
Хиль
Остались в запасе
ПСВ
Севилья
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
2
Джейсон ван Дуйвен
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
3
Диего Хормиго
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
2
Джейсон ван Дуйвен
ЦФ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
3
Диего Хормиго
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча ПСВ - Севилья
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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