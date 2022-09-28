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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Сочи
ЦСКА - Сочи: обзор матча 28 сентября 2022
ЦСКА
28.09.2022, среда, 20:00
Россия. Кубок, группа D, 3 тур
2 : 1
Завершен
Сочи
23'
К. Кучаев
73'
Ф. Чалов
52'
В. Сарвели
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Сочи
85'
Желтая карточка
С. Джанаев
ГОЛ! 2:1!
Ф. Чалов
Пас отдал
Мойзес
73'
65'
Замена
И. Юрганов
️️️️
М. Сиссако
Замена
В. Яковлев
️️️️
К. Кучаев
63'
52'
ГОЛ! 1:1!
В. Сарвели
Пас отдал
Т. Шипунов
Замена
Ф. Чалов
️️️️
А. Гайч
46'
46'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Л. Джорджевич
46'
Замена
А. Макарчук
️️️️
Н. Бурмистров
46'
Замена
К. Нобоа
️️️️
В. Дркушич
44'
Замена
В. Сарвели
️️️️
А. Юсупов
39'
Желтая карточка
Л. Джорджевич
Замена
Н. Ермаков
️️️️
И. Обляков
37'
ГОЛ! 1:0!
К. Кучаев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
14
Саша Зделар
ОП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Обляков
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
20
Тимофей Шипунов
ЛВ
4
Артур Юсупов
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
19
Никита Ермаков
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
6
Амир Батырев
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
3-4-2-1
35
Акинфеев
22
Гайич
3
Фукс
4
Роша
27
Мойзес
16
Мухин
14
Зделар
14
Набабкин
10
Обляков
18
Кучаев
19
Гайч
3-2-1-3-1
35
Джанаев
5
Сиссако
26
Мещанинов
3
Дркушич
34
Маргасов
32
Терехов
4
Юсупов
18
Бурмистров
23
Ушатов
20
Шипунов
19
Джорджевич
10
Обляков
19
Ермаков
19
Ермаков
10
Обляков
18
Кучаев
14
Яковлев
14
Яковлев
18
Кучаев
19
Гайч
63
Чалов
63
Чалов
19
Гайч
18
Бурмистров
17
Макарчук
17
Макарчук
18
Бурмистров
5
Сиссако
20
Юрганов
20
Юрганов
5
Сиссако
3
Дркушич
16
Нобоа
16
Нобоа
3
Дркушич
4
Юсупов
9
Сарвели
9
Сарвели
4
Юсупов
19
Джорджевич
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
19
Джорджевич
Остались в запасе
ЦСКА
Сочи
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
22
Жоаозиньо
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
6
Амир Батырев
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
22
Жоаозиньо
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
6
Амир Батырев
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча ЦСКА - Сочи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Адлан Хатуев
Дополнительные помощники:
VAR – Кирилл Левников; AVAR – Егор Болховитин
Резервный судья:
Роман Галимов
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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