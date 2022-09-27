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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Парагвай - Марокко
Парагвай - Марокко: обзор матча 27 сентября 2022
Парагвай
27.09.2022, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Марокко
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Парагвай - Марокко
Замена
М. Галарса
️️️️
Х. Медина
90'
+2
85'
Замена
З. Абухляль
️️️️
С. Амрабат
Замена
С. Феррейра
️️️️
Х. Энкисо
84'
84'
Замена
И. Хаир
️️️️
Х. Зиеш
Замена
M. Gamarra
️️️️
Х. Алонсо
78'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
Д. Гонсалес
76'
76'
Замена
Э. Абде
️️️️
С. Буфал
64'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
А. Арит
64'
Замена
А. Сабири
️️️️
Р. Ммае
45'
+2
Желтая карточка
Х. Зиеш
Желтая карточка
Д. Гонсалес
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
1
Антони Сильва
ВР
0
Iván Piris
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
14
Брайан Охеда
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
0
Хесус Медина
ПВ
19
Хулио Энкисо
ПВ
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Ашраф Дари
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
8
Аззедин Унаи
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
10
Амин Арит
АП
7
Хаким Зиеш
ПВ
0
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Парагвай
1
Роберто Фернандес
ВР
12
Juan Espinola
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
0
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
0
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Iván Ramírez
ЦЗ
13
Mateo Gamarra
ЦЗ
0
Хосе Флорентин
ЦП
16
Анхель Лусена
ЦП
23
Матиас Галарса
ЦП
8
Диего Гомес
ЦП
7
Себастьян Феррейра
ЦФ
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
0
Сэми Ммае
ЦЗ
17
Эз Абде
ЛВ
10
Юнес Бельханда
ЦП
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
15
Селим Амалла
ЦП
13
Илиас Хаир
АП
14
Закария Абухляль
ПВ
0
Anas Zniti
ЦФ
26
Яхья Жабран
ЦФ
0
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-2-3-1
1
Сильва
0
15
Гомес
5
Бальбуэна
6
Алонсо
14
Охеда
20
Вилласанти
10
Альмирон
0
Медина
19
Энкисо
7
Гонсалес
4-2-3-1
1
Буну
2
Хакими
6
Сайсс
15
Дари
3
Мазрауи
8
Унаи
4
Амрабат
7
Зиеш
10
Арит
17
Буфал
0
Ммае
7
Гонсалес
0
Мельгарехо
0
Мельгарехо
7
Гонсалес
6
Алонсо
13
13
6
Алонсо
0
Медина
23
Галарса
23
Галарса
0
Медина
19
Энкисо
7
Феррейра
7
Феррейра
19
Энкисо
10
Арит
10
Бельханда
10
Бельханда
10
Арит
0
Ммае
11
Сабири
11
Сабири
0
Ммае
7
Зиеш
13
Хаир
13
Хаир
7
Зиеш
17
Буфал
17
Эз Абде
17
Эз Абде
17
Буфал
4
Амрабат
14
Абухляль
14
Абухляль
4
Амрабат
Остались в запасе
Парагвай
Марокко
1
Роберто Фернандес
ВР
12
Juan Espinola
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
0
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Iván Ramírez
ЦЗ
0
Хосе Флорентин
ЦП
16
Анхель Лусена
ЦП
8
Диего Гомес
ЦП
Главный тренер
Гильермо Скелотто
12
Мунир Моанд
ВР
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
0
Сэми Ммае
ЦЗ
15
Селим Амалла
ЦП
0
Anas Zniti
ЦФ
26
Яхья Жабран
ЦФ
0
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
1
Роберто Фернандес
ВР
12
Juan Espinola
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
0
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Iván Ramírez
ЦЗ
0
Хосе Флорентин
ЦП
16
Анхель Лусена
ЦП
8
Диего Гомес
ЦП
Остались в запасе
12
Мунир Моанд
ВР
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
0
Сэми Ммае
ЦЗ
15
Селим Амалла
ЦП
0
Anas Zniti
ЦФ
26
Яхья Жабран
ЦФ
0
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Парагвай - Марокко
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
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