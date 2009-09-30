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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Марсель
Реал - Марсель: обзор матча 30 сентября 2009
Реал
30.09.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 2 тур
3 : 0
Завершен
Марсель
58'
К. Роналду
60'
Кака (П)
63'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Марсель
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
М. Ньянг
Замена
Рауль
️️️️
Кака
Замена
Э. Гарай
️️️️
С. Рамос
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Роналду
Желтая карточка
Ж. Родригес
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
Замена
Брандао
️️️️
Ф. Морьентес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Кака
Пас отдал
Кака
Вторая желтая
С. Диавара
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Желтая карточка
С. Мбиа
Желтая карточка
С. Диавара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
14
Гути
АП
10
Кака
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
8
Бенуа Шейру
ЛП
25
Стефан Мбиа
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
9
Махамаду Диарра
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
7
Рауль
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Брандао
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
39
Альбиоль
93
Рамос
3
Пепе
3
Алонсо
5
Гаго
14
Гути
10
Кака
9
Бензема
7
Роналду
4-1-3-2
30
Манданда
21
Боннар
20
Диавара
5
Хайнце
0
Тайво
25
Мбиа
7
Абриэль
27
Гонсалес
8
Шейру
76
Ньянг
23
Морьентес
93
Рамос
24
Гарай
24
Гарай
93
Рамос
10
Кака
7
Рауль
7
Рауль
10
Кака
7
Роналду
9
Игуаин
9
Игуаин
7
Роналду
76
Ньянг
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
76
Ньянг
23
Морьентес
11
Брандао
11
Брандао
23
Морьентес
Остались в запасе
Реал
Марсель
25
Ежи Дудек
ВР
87
Ройстон Дренте
ЛП
9
Махамаду Диарра
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
16
Элинтон Андраде
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
87
Ройстон Дренте
ЛП
9
Махамаду Диарра
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Реал - Марсель
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Ханссон
(Хольмсё)
Помощники судьи:
Штефан Виттберг
Фредерик Нильссон (оба - Швеция)
Резервный судья:
Мартин Ингварссон (Швеция)
Делегат:
Роланд Тис (Бельгия)
Инспектор:
Йоханн Хантшк (Австрия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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